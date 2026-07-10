ザクセンリンクの支配者マルク・マルケスが最速！　小椋藍もQ2直行を確保｜MotoGPドイツGPプラクティス

MotoGP第11戦ドイツGPがザクセンリンクで開幕し、初日のプラクティスが行なわれた。このセッションで最速タイムを記録したのはドゥカティのマルク・マルケスだった。

ドイツGPは気温24度と、直近のレースとは打って変わって穏やかなコンディションでレースウィークがスタート。開催カレンダーの中でも数少ない左回りのサーキットに、ライダーたちがセッション開始とともになだれ込んだ。

プラクティス序盤にリードしたのはマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）だった。前戦オランダGPで高速クラッシュを喫し、身体中に痛みを抱えていると話していたベッツェッキだったが、序盤から好ペースで周回を重ね、1分20秒605の暫定トップタイムを記録。ザクセンリンクを得意とするマルク・マルケスが0.12秒差で2番手に続いた。

前戦オランダGPでMotoGP初優勝を挙げた小椋藍（トラックハウス）は、セッション序盤はトップから0.86秒差の16番手に留まった。

ただ小椋はそこから徐々にペースアップ。トップ10に浮上すると、セッション折り返し前には1分20秒771をマークし、暫定3番手まで順位を上げた。

その後セッション後半に入ると、小椋以外のライダーたちも自己ベストを更新。特にファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）は0.4秒以上暫定トップタイムを更新する走りでベッツェッキを上回った。

残り15分、それまで序盤の控えめなアタックを除いてユーズドタイヤで走行を続けていたマルク・マルケスが新品タイヤを投入。アタックに入ると一気にペースを上げ、この日最初の1分19秒台となる1分19秒841を記録し、暫定トップに浮上した。

ただ、マルク・マルケスの暫定トップは長くは続かなかった。コースレコードホルダーのディ・ジャンアントニオが残り12分を前に1分19秒674をマーク。さらに弟のアレックス・マルケス（グレシーニ）も兄を上回るタイムを記録し、セッションはラスト5分を迎えた。

”プレ予選”とも言える激しいアタックがラスト5分で繰り広げられると、マルク・マルケスが1分19秒394の暫定トップタイムをマーク。最後までこれを超えるライダーは現れず、ザクセンリンクで9勝を誇るマルク・マルケスがプラクティス最速タイムとなった。

2番手にはラウル・フェルナンデス（トラックハウス）、3番手にジャンアントニオが続いた。

小椋は一時トップ10圏外まで順位を落としていたが、ラストアタックで1分19秒906を記録して6番手でセッションを終了。予選Q2への直接進出を確保した。

なお、このセッションのサプライズのひとつは5番手に入ったジャック・ミラー（プラマック）だ。ヤマハから参戦した鈴鹿8時間耐久ロードレースを含め彼は4連戦となっているが、疲れを感じさせない好走を披露した。