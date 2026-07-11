マルク・マルケス、新レコードでポールポジション！ 小椋藍5番手で2列目確保｜MotoGPドイツGP予選
MotoGP第11戦ドイツGPの予選が行なわれた。ポールポジションはドゥカティのマルク・マルケスだ。
Marc Marquez, Ducati Team
写真：: Steve Wobser / via Getty Images
ザクセンリンクでMotoGP第11戦ドイツGPの予選が行なわれ、ドゥカティのマルク・マルケスがポールポジションを獲得した。
ドイツGPの予選は気温21度のコンディションでスタート。Q1出走組にはドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤも含まれていた。一方、前戦ウイナーの小椋藍（トラックハウス）はプラクティスでトップ10入りを果たし、Q2へ直接進出した。
Q1はバニャイヤが主導権を握る展開となり、1分19秒954を記録して暫定トップに立った。ジョアン・ミル（ホンダ）、ディオゴ・モレイラ（LCR）がそれに続き、ホンダ勢が暫定2番手、3番手につけた。
バニャイヤはセッション後半にさらに自己ベストを更新し、1分19秒753をマーク。ライバルとの差を広げた。
その後、ファビオ・クアルタラロ（ヤマハ）が1分19秒864を記録して暫定2番手に浮上。ホンダ勢を上回り、Q2進出圏内に入った。
Q1終盤にはルカ・マリーニ（ホンダ）やモレイラも自己ベストを更新したが、上位2名には届かず。バニャイヤがトップ、クアルタラロが2番手でQ2進出を決めた。
ポールポジション争いのQ2では、マルク・マルケスが1分19秒567をマークして暫定トップに立ったものの、すぐにファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）が1分19秒512でこれを更新した。
多くのライダーが最初のアタックを終えた直後、ターン7でマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）がハイサイドを喫してクラッシュ。転倒直後はグラベルでうずくまる場面も見られたが、自力で立ち上がってコースを後にし、メディカルセンターで検査を受けることになった。
一方、アタックを続けていたライダーの中では、ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）が1分19秒262を記録し、暫定トップを更新した。
マルク・マルケスは他車より早めにコースインし、1分19秒351で暫定2番手につけると再びピットへ戻り、3度目のアタックに備えた。
その間にディ・ジャンアントニオが1分19秒188を記録してさらにトップタイムを更新。小椋も残り3分を前に暫定3番手へ浮上するなど、アタック合戦は激しさを増した。
ラスト2分、3度目のアタックに臨んだマルク・マルケスが新コースレコードとなる1分19秒041を叩き出し、再びトップに浮上。アレックス・マルケス（グレシーニ）も匹敵するペースを見せたが、0.061秒届かなかった。
その後、このタイムを上回るライダーは現れず、ザクセンリンクで9勝を挙げているマルク・マルケスがポールポジションを獲得。弟アレックス・マルケスが2番手に入り、久々の兄弟ワンツーとなった。3番手はディ・ジャンアントニオで、ドゥカティ勢がフロントロウを独占した。
小椋は一時3番手につけていたものの、マルケス兄弟のタイム更新で順位を下げ、最終的には5番手となった。
一方、ランキング首位のホルヘ・マルティン（アプリリア）は苦戦し9番手。クラッシュしたベッツェッキは走行を再開しなかったものの、序盤に記録したタイムで8番手を確保した。
予選Q2
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|Laps
|タイム
|前車との差
|平均速度
|スピードトラップ
|1
|マルク マルケス ドゥカティ・チーム
|93
|Ducati
|10
|
1'19.041
|166.015
|2
|アレックス マルケス グレシーニ・レーシング
|73
|Ducati
|9
|
+0.061
1'19.102
|0.061
|165.887
|3
|ファビオ ディ・ジャンアントニオ チームVR46
|49
|Ducati
|9
|
+0.147
1'19.188
|0.086
|165.706
|フルリザルトを見る
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