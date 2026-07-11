マルケス兄弟、久しぶりのワンツー！ 小椋藍が表彰台まであと一歩4位｜MotoGPドイツGPスプリントレース
MotoGP第11戦ドイツGPのスプリントレースが行なわれ、ドゥカティのマルク・マルケスが勝利した。
Marc Marquez, Ducati Team
写真：: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images
ザクセンリンクでMotoGP第11戦ドイツGPのスプリントレースが行なわれた。勝利したのはドゥカティのマルク・マルケスだった。
MotoGPクラスの予選ではマルク・マルケスがポールポジションを獲得。ザクセンリンクではこれまでに9勝と圧倒的な実績を誇るだけに、スプリントでも優勝候補の本命と目されていた。
2番手には弟のアレックス・マルケス（グレシーニ）、3番手にはファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）と、今回はドゥカティ陣営がフロントロウを独占。前戦ウイナーの小椋藍（トラックハウス）は5番手からのスタートだった。なお予選で転倒したマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）は左鎖骨を骨折し、スプリントと決勝を欠場することが決まった。
また安全性対策の一環として、このドイツGPのスプリントレースからスターティンググリッドのグリッド間隔が9メートルから12メートルへ拡大。スタートからターン1への争いにどんな影響が出るかも注目された。
全15周で争われるスプリントレースは、マルク・マルケスがやや出遅れ気味のスタートとなったもののホールショットを奪って先行。アレックス・マルケスもスムーズに続いていった一方で、3番手争いではジャンアントニオと小椋が激しく競り合った。
1周目を終えての隊列はマルク・マルケス、アレックス・マルケス、ジャンアントニオ、小椋、ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）のトップ5。ポイントリーダーのホルヘ・マルティン（アプリリア）は6番手に続いた。
先頭のマルク・マルケスは2番手のアレックス・マルケスを0.2秒差で引き連れてラップを消化。3番手ジャンアントニオ、4番手の小椋もそれぞれ0.3～0.4秒差で続いた。
この4人は後続を引き離し、トップグループを形成した。
2番手のアレックス・マルケスは3周目から先頭を走る兄へ接近しオーバーテイクを狙うように。一度は仕掛けて先頭が入れ替わりそうになったが、ここはマルク・マルケスが首位を守り切った。
先頭争いではマルク・マルケスがセクター2～3のコース中盤でアレックス・マルケスに迫られる一方、セクター4から続くセクター1で再び差を広げるという展開が繰り返された。
後半に入っても、マルケス兄弟によるトップ争いの状況は大きく変わらなかった。時折0.4秒ほどまで差が広がるシーンもあったが、おおむね0.2～0.3秒差のつばぜり合いが続いたまま、スプリントは終盤を迎えた。
結局、先頭のマルク・マルケスがわずかなリードを守り切ってトップチェッカー。今シーズン3回目のスプリントレース勝利を挙げた。2位はアレックス・マルケスで、久しぶりの兄弟ワンツーフィニッシュ。3位はジャンアントニオだった。
小椋は序盤こそトップ3を追走していたものの、徐々に引き離され、表彰台争いには加われず4位でフィニッシュ。最後は3位のジャンアントニオから2.3秒差でレースを終えた。
スプリント
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|Laps
|タイム
|前車との差
|平均速度
|リタイア原因
|ポイント
|1
|マルク マルケス ドゥカティ・チーム
|93
|Ducati
|15
|
20'12.978
|163.4
|12
|2
|アレックス マルケス グレシーニ・レーシング
|73
|Ducati
|15
|
+0.368
20'13.346
|0.368
|163.3
|9
|3
|ファビオ ディ・ジャンアントニオ チームVR46
|49
|Ducati
|15
|
+0.813
20'13.791
|0.445
|163.3
|7
|フルリザルトを見る
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