マルケス兄弟、久しぶりのワンツー！　小椋藍が表彰台まであと一歩4位｜MotoGPドイツGPスプリントレース

ザクセンリンクでMotoGP第11戦ドイツGPのスプリントレースが行なわれた。勝利したのはドゥカティのマルク・マルケスだった。

MotoGPクラスの予選ではマルク・マルケスがポールポジションを獲得。ザクセンリンクではこれまでに9勝と圧倒的な実績を誇るだけに、スプリントでも優勝候補の本命と目されていた。

2番手には弟のアレックス・マルケス（グレシーニ）、3番手にはファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）と、今回はドゥカティ陣営がフロントロウを独占。前戦ウイナーの小椋藍（トラックハウス）は5番手からのスタートだった。なお予選で転倒したマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）は左鎖骨を骨折し、スプリントと決勝を欠場することが決まった。

また安全性対策の一環として、このドイツGPのスプリントレースからスターティンググリッドのグリッド間隔が9メートルから12メートルへ拡大。スタートからターン1への争いにどんな影響が出るかも注目された。

全15周で争われるスプリントレースは、マルク・マルケスがやや出遅れ気味のスタートとなったもののホールショットを奪って先行。アレックス・マルケスもスムーズに続いていった一方で、3番手争いではジャンアントニオと小椋が激しく競り合った。

1周目を終えての隊列はマルク・マルケス、アレックス・マルケス、ジャンアントニオ、小椋、ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）のトップ5。ポイントリーダーのホルヘ・マルティン（アプリリア）は6番手に続いた。

先頭のマルク・マルケスは2番手のアレックス・マルケスを0.2秒差で引き連れてラップを消化。3番手ジャンアントニオ、4番手の小椋もそれぞれ0.3～0.4秒差で続いた。

この4人は後続を引き離し、トップグループを形成した。

2番手のアレックス・マルケスは3周目から先頭を走る兄へ接近しオーバーテイクを狙うように。一度は仕掛けて先頭が入れ替わりそうになったが、ここはマルク・マルケスが首位を守り切った。

先頭争いではマルク・マルケスがセクター2～3のコース中盤でアレックス・マルケスに迫られる一方、セクター4から続くセクター1で再び差を広げるという展開が繰り返された。

後半に入っても、マルケス兄弟によるトップ争いの状況は大きく変わらなかった。時折0.4秒ほどまで差が広がるシーンもあったが、おおむね0.2～0.3秒差のつばぜり合いが続いたまま、スプリントは終盤を迎えた。

結局、先頭のマルク・マルケスがわずかなリードを守り切ってトップチェッカー。今シーズン3回目のスプリントレース勝利を挙げた。2位はアレックス・マルケスで、久しぶりの兄弟ワンツーフィニッシュ。3位はジャンアントニオだった。

小椋は序盤こそトップ3を追走していたものの、徐々に引き離され、表彰台争いには加われず4位でフィニッシュ。最後は3位のジャンアントニオから2.3秒差でレースを終えた。