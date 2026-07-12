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速報｜覚醒の小椋藍、MotoGPドイツGPで2位フィニッシュ！　チェコから3戦連続表彰台と絶好調

MotoGP第11戦ドイツGPの決勝レースが行なわれた。小椋藍は2位で3戦連続の表彰台となった。

編集:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

　MotoGP第11戦ドイツGPの決勝レースで、小椋藍（トラックハウス）が2位で表彰台フィニッシュを果たした。

　小椋は予選5番手で2列目スタートだったが、好スタートを決めて表彰台圏内に浮上。チームメイトのラウル・フェルナンデスにその後抜かれ4番手となっていたが、アレックス・マルケス（グレシーニ）の転倒で3番手に繰り上がった。

　レース終盤にかけて小椋はフェルナンデスとの差を削り、24周目にオーバーテイクし2番手に浮上した。残り7周ではトップのマルク・マルケスとの差を大きく縮めることはできず、そのまま2位フィニッシュとなった。

　小椋はこれで第9戦チェコGPでの表彰台から、オランダGPの初優勝に続き、3戦連続の表彰台となった。

　なおレースはドゥカティのマルク・マルケスがポール・トゥ・ウィンを達成した。マルク・マルケスはこれで最高峰クラスのドイツGPで10勝目となった。3位はフェルナンデスだ。

 

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