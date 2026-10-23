フリー走行レポート

MotoGP オーストラリアGP

週末制覇目指すマルク・マルケス、FP1最速スタート。母国戦ミラーが3番手｜MotoGPオーストラリアFP1

MotoGP第18戦オーストラリアGPのFP1が行なわれた。トップタイムはドゥカティのマルク・マルケスだった。

公開日時: 2026/10/23 1:04

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MotoGP第18戦オーストラリアGPのFP1はドゥカティのマルク・マルケスが最速タイムをマークした。

今季で一旦最後となるフィリップアイランドでのMotoGP。週末は天候が悪化する予報となっているが、FP1は晴れた良好なコンディションでスタートした。

FP1の走行は今季のタイトルを争うホルヘ・マルティン（アプリリア）やマルク・マルケス、そして上位常連のアプリリア陣営が上位タイムを記録する形で開始。走るごとにラップタイムが向上していき10分ほどで1分28秒台のタイムが刻まれた。とはいえ、まだレコードタイムからは2秒ほどの余裕がある状況だ。

なお序盤には負傷欠場したフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）の代役として参戦するイケル・レクオナやラウル・フェルナンデス（トラックハウス）の転倒や、ブラッド・ビンダー（KTM）のマシンがエンジンブローするトラブルが発生した。

セッション中盤も散発的にトップタイム更新が続いた。マルク・マルケス、マルコ・ベッツェッキ（アプリリア）、ペドロ・アコスタ（KTM）、マルティンらが自己ベストを更新し、上位タイムを争う格好だった。

その後はベッツェッキがマークした1分28秒278が暫定トップでセッション終盤の残り15分に入った。

残り10分を前に、序盤に転倒したフェルナンデスが復帰。まだろくに走行できていなかったフェルナンデスだが、1分28秒210をいきなりマークし、暫定トップを更新した。

FP1終盤にかけては、母国戦のジャック・ミラーが1分28秒120を記録して暫定トップタイムを塗り替えた。しかしその直後、ミラーはターン1でクラッシュしてしまった。

転倒こそあったものの、このままミラーが最速でFP1が終わるかと思われたが、セッション最後のラップでフェルナンデスが1分28秒033をマーク。そしてマルク・マルケスもペースを上げ、さらにそれを上回る1分27秒985を記録した。

最終的にこの日唯一の1分27秒台をマークしたマルク・マルケスがFP1最速。今週末の目標と公言するフルポイント獲得に向けて順調な滑り出しとなった。2番手はフェルナンデス、3番手がミラーだ。日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）はトップから0.635秒差の8番手でセッションを終えた。

フリー走行1回目

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1 マルク マルケス ドゥカティ・チーム 93 Ducati 19

1'27.985

181.994 2 ラウル フェルナンデス トラックハウス・レーシングチーム 25 Aprilia 15

+0.048

1'28.033

0.048 181.895 3 ジャック ミラー プラマック・レーシング 43 Yamaha 16

+0.135

1'28.120

0.087 181.715 フルリザルトを見る

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