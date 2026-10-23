フリー走行レポート

MotoGP オーストラリアGP

赤旗2度の混乱セッション。ベッツェッキが初日最速タイム＆小椋藍も4番手で上位につける｜MotoGPオーストラリアGPプラクティス

MotoGP第18戦オーストラリアGPのプラクティスが行なわれた。トップタイムを記録したのはアプリリアのマルコ・ベッツェッキだ。

公開日時: 2026/10/23 5:36

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

写真：: Robert Cianflone / Getty Images

フィリップアイランド・サーキットでMotoGP第18戦オーストラリアGPが開幕。初日のプラクティスはアプリリアのマルコ・ベッツェッキが最速タイムとなった。

午前中に行なわれたFP1ではランキング2番手のマルク・マルケス（ドゥカティ）が最速となり、アプリリア勢も上位につけた。また母国戦のジャック・ミラー（プラマック）がトップ3に食い込むなど見せ場も作った状態で、予選グループ分けに関わってくるプラクティスが始まった。

プラクティスの序盤はミラー、そしてベッツェッキと転倒が続いた。

ベッツェッキはアレックス・マルケス（グレシーニ）の後ろを走っていた際にリヤタイヤと接触してしまいカウルが大きく損傷したことでコントロールを失ってクラッシュ。幸い低速だったためライダーには問題は無かったようだが、コース清掃のためセッションは赤旗中断となった。

10分経過を前にしたこの時点で、暫定トップタイムは1分28秒209をマークしたマルク・マルケスだ。

赤旗解除後はすぐにライダーたちがペースアップ。ホルヘ・マルティン（アプリリア）が1分27秒902をマークして暫定トップタイムを更新した。しかしその直後、セッションは再び赤旗中断となった。コースに野生動物（ワラビー）が進入してしまったためだ。

オーストラリアGPらしいアクシデントのあと、赤旗はすぐに解除されたが、ライダーにとっては集中を寸断される嫌な展開だった。

改めてコースに繰り出していったライダーたちだが、新品タイヤを使ったベッツェッキが好調に走りをまとめ、1分27秒374をマーク。序盤の転倒の影響を感じさせない走りでチームメイトの記録した暫定トップタイムを更新した。

その後セッション中盤はユーズドタイヤでの走行が多かったが、残り20分で新品タイヤを使ったペドロ・アコスタ（KTM）が1分27秒208の最速タイムをマーク。ファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）も新品タイヤで3番手のタイムを記録するなど、予選Q2直接進出のトップ10争いに向けた動きが出始めた。

残り15分を切ると多くのライダーがアタックをスタート。タイムシートの並びも入れ替わりが激しくなった。アプリリア、そしてドゥカティ陣営が主にトップ10を争う形であるが、マルク・マルケスが残り9分で1分26秒901をマーク。この日初めての26秒台で暫定トップとした。

ラスト5分は予選さながらのアタック合戦が繰り広げられた。その結果、ベッツェッキが僅差でライバルを上回る1分26秒775をマーク。プラクティス最速で初日を終えた。2番手はフェルナンデス、3番手はマルク・マルケスという並びだ。

小椋藍（トラックハウス）は最終的にトップから0.126秒差の4番手。予選Q2への直接進出を確保してセッションを終えた。またポイントリーダーのマルティンはトップから0.255秒差の5番手だった。

フリー走行

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1 マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム 72 Aprilia 23

1'26.775

184.532 2 ラウル フェルナンデス トラックハウス・レーシングチーム 25 Aprilia 21

+0.072

1'26.847

0.072 184.379 3 マルク マルケス ドゥカティ・チーム 93 Ducati 27

+0.126

1'26.901

0.054 184.264 フルリザルトを見る

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