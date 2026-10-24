予選レポート

MotoGP オーストラリアGP

マルク・マルケス、ウエット路面で圧倒的速さ発揮しポール獲得！ 小椋藍、苦戦12番手｜MotoGPオーストラリア予選

MotoGP第18戦オーストラリアGPの予選は、ドゥカティのマルク・マルケスがポールポジションを獲得した。

公開日時: 2026/10/24 1:03

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写真：: Getty Images Europe

MotoGP第18戦オーストラリアGPの予選が行なわれ、ドゥカティのマルク・マルケスがポールポジションを獲得した。

オーストラリアGP2日目は、初日と異なりあいにくの雨。予選前のFP2では雨が降り止んだりと変化もあった。ただ予選Q1スタート時の路面コンディションは結局ウエットのままだった。

プラクティスのタイム順による予選Q1とQ2のグループ分けでは、ランキング上位のライダーは順当にQ2に直接進出を決めた。日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）も、Q2直行となった。

Q1が始まると、これまで濡れた路面など悪コンディションでの強さを発揮してきたヨハン・ザルコ（LCR）が、1分36秒557をマークして暫定トップタイムとした。このラップタイムは序盤で2番手に続いたジャック・ミラー（プラマック）に対しても0.6秒差をつける速さだった。

そしてQ1後半でザルコはさらに速さを増した。残り4分で1分35秒997をマークして暫定トップタイムを更新し、この時点で2番手のミラーに対し1.18秒もの差をつけたのだ。

その後、フランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）が自己ベストを更新し、2番手としたが、トップと0.762秒差とそこには大きなギャップがあった。

Q1終盤のアタックでは暫定トップのザルコを上回るアタックがあった。ブラッド・ビンダー（KTM）が1分35秒996でわずかながらトップタイムを更新すると、次はミラーが1分35秒461でさらに塗り替え、これがQ1トップとなった。そして最後のアタックでそのミラーに0.001秒差に迫ったザルコが2番手となり、このふたりがQ2進出を決めた。

予選Q2では、セッションが始まって最初の計測ラップに入った際、マルク・マルケスがターン4で転倒を喫した。逆転タイトルを目指すマルク・マルケスにとっては痛い展開だ。なお彼はすぐにピットに戻り、セカンドバイクでのアタックに向かった。

コース上では他のライダーが順調にアタックを進めており、Q1突破組のザルコが1分36秒136をマークし、暫定トップタイムとした。彼に次ぐタイムをマークしたのはアレックス・マルケス（グレシーニ）だが、0.5秒以上の差があった。

序盤に転倒のあったマルク・マルケスは、セカンドバイクでのアタックに入ると今度は転ぶことなくアタックをまとめあげ、1分35秒049をマーク。暫定トップタイムを更新した。

Q2後半のアタックでは、ザルコが1分35秒706をマーク。これで再び暫定トップタイムはザルコとなった。またミラーがそれに次ぐ1分35秒984をマークし、Q1突破組がトップ2の状況でラストアタックに入った。

そしてラストアタックではマルク・マルケスが驚異的なペースを発揮。1分34秒203というライバルを1秒以上置き去りにするタイムをマークし、圧倒的な速さでポールポジションを獲得した。1.494秒差の2番手には弟のアレックス・マルケス、3番手にはザルコが続いた。

ランキング首位のホルヘ・マルティン（アプリリア）は4番手となるタイムを記録したものの、マルク・マルケスには1.5秒以上の差をつけられる状態だった。チームメイトでランキング3番手のマルコ・ベッツェッキはさらに苦戦し、9番手に終わった。

そして小椋藍はさらにウエット路面に苦しみ、Q2最下位の12番手で予選を終えた。

予選Q2

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1 マルク マルケス ドゥカティ・チーム 93 Ducati 7

1'34.203

169.981 2 アレックス マルケス グレシーニ・レーシング 73 Ducati 7

+1.494

1'35.697

1.494 167.328 3 ヨハン ザルコ Team LCR 5 Honda 8

+1.503

1'35.706

0.009 167.312 フルリザルトを見る

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