MotoGP オーストラリアGP

MotoGPオーストラリアGP決勝、最高峰クラスも悪天候で中止に。マルク・マルケス、大量リード拡大のチャンス失う

MotoGP第18戦オーストラリアGP決勝は、悪天候により中止となった。

編集: 2026/10/25 4:58

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Heavy rain

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP第18戦オーストラリアGPの決勝は、悪天候の影響から中止となった。

オーストラリアGPの決勝日は雨が降り続けており、視界不良から医療用ヘリコプターの運航が困難なコンディションとなっていた。

その影響でウォームアップが中止となり、Moto2クラスとMoto3クラスのレースも中止に。MotoGPクラスは開催の可能性を探っていたが、現地時間15時30分過ぎに、MotoGPクラスのレース中止が通達された。

MotoGPは「視界不良により医療ヘリの運航が制限されていることから、MotoGPオーストラリアGPのレースを中止する」と通達した。

MotoGPオーストラリアGPはフィリップアイランドでの開催が今年で最後となっている。MotoGPはこの最後のレースが中止となったが、セーフティカー先導のもと、ファンのために「お別れラップ」を実施した。

このオーストラリアGP決勝の中止は、アプリリアのホルヘ・マルティンにとっては助けとなった出来事と言えるだろう。

前日のスプリントレースで転倒し右手橈骨を骨折したマルティンは、オーストラリアGP欠場が決定。スプリントレースの時点でライバルのマルク・マルケス（ドゥカティ）にランキング上で逆転され10ポイントのリードを築かれてしまったが、もし決勝が予定通り行なわれていれば、さらにリードを拡大されてしまう可能性があった。

なおマルティンの骨折は手術が必要ないと見られており、次戦マレーシアGPでの復帰の可能性もある。

一方でマルケスにとっては、ランキング上のリードをさらに広げる絶好の機会を逃す形となった。

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