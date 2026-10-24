MotoGP オーストラリアGP

【動画】マルティン、VSマルケスのバトルで悔しいクラッシュ

MotoGPオーストラリアGPスプリントレースにおけるホルヘ・マルティンの転倒シーン。

公開日時: 2026/10/24 6:14

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

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