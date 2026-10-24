レースレポート

MotoGP オーストラリアGP

マルティン痛恨の転倒！ マルク・マルケス勝利でランキング逆転｜MotoGPオーストラリアGPスプリント

MotoGP第18戦オーストラリアGPのスプリントレースが行なわれ、マルク・マルケスが勝利した。

公開日時: 2026/10/24 4:40

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Quinn Rooney / Getty Images

フィリップアイランドでMotoGP第18戦オーストラリアGPのスプリントレースが行なわれた。勝利したのはドゥカティのマルク・マルケスだった。

オーストラリアGPの2日目は朝に雨が降ったあと、ウエットコンディションで予選が行なわれた。そこでは圧倒的な速さでマルク・マルケスがポールポジションを獲得し、弟のアレックス・マルケス（グレシーニ）、そしてヨハン・ザルコ（LCR）がフロントロウに続いた。

なお上空に雲がかかりつつも、雨は降り止んだこともありコースは乾いていった。スプリントレース前のMoto2・Moto3クラス予選時には既にドライコンディションへと変化しており、スプリントレースもドライで争われることとなった。

13周のスプリントレースはマルク・マルケスがホールショットを奪い、トップを維持。そしてホルヘ・マルティン（アプリリア）が4番グリッドから好スタートを決め、2番手までポジションを上げた。

2周目に入ると、スタートでポジションを下げていたアレックス・マルケスがザルコを攻略して3番手に浮上。マルティンに対してもその勢いのまま襲いかかり、ターン10でオーバーテイクを決めた。

ただマルティンもやられっぱなしではなく、3周目のホームストレートからターン1でアレックス・マルケスを抜き返した。

そして今度は2番手を取り返したマルティンがトップのマルク・マルケスを狙うと、すぐにオーバーテイクして先頭に浮上。序盤は激しいバトルが続いた。

5周目、マルティンはターン4で止まりきれずに走行ラインがワイドになってしまい、マルク・マルケスにトップを明け渡すことに。すぐに差を詰めて次の周のターン1で追い抜きを狙ったが、ターン2ですぐに抜き返されてしまった。

トップ2は抜いて、抜き返されてのバトルをその後も続けた。しかしそのバトルはあっけなく終わりを迎えてしまう。9周目のターン8でマルティンがフロントを切れ込ませてクラッシュしてしまったのだ。

ライバルの転倒でプレッシャーの消えたマルク・マルケスの後ろには、弟のアレックス・マルケスが続いた。終盤残り3周にかけては3番手集団も接近してきたが、マルク・マルケスはトップを守りきり、オーストラリアGPのスプリントレースを制した。

2位はアレックス・マルケス、3位はファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）で、ドゥカティ陣営による表彰台独占という結果となった。

タイトル争いではマルティンが転倒ノーポイントに終わったことで、マルク・マルケスが逆転しポイントリーダーに。10ポイントのリードを築くことに成功した。

予選で苦しみ12番グリッドスタートだった小椋藍（トラックハウス）だが、スプリントレースでは徐々に順位を上げていき、最終的に6位でポイントを獲得した。

なお予選3番グリッドと好結果を残したザルコは、序盤表彰台に近い位置を走っていたものの、マシントラブルからリタイアに終わった。

スプリント

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 リタイア原因 ポイント 1 マルク マルケス ドゥカティ・チーム 93 Ducati 13

19'09.411

12 2 アレックス マルケス グレシーニ・レーシング 73 Ducati 13

+0.323

19'09.734

0.323 9 3 ファビオ ディ・ジャンアントニオ チームVR46 49 Ducati 13

+0.590

19'10.001

0.267 7 フルリザルトを見る

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