MotoGP マレーシアGP

初日3番手も小椋藍、納得できず「タイムやポジションはいいが、完全に把握しきれていない」

MotoGPマレーシアGPの初日、3番手タイムを記録した小椋藍だが、納得のいく状況ではないようだ。

公開日時: 2026/10/30 11:35

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Ai Ogura, Trackhouse Racing

写真：: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

セパン・インターナショナル・サーキットで開幕したMotoGPマレーシアGP。トラックハウスの小椋藍は初日に3番手タイムを記録したが、内容に納得できていない様子だ。

小椋はFP1ではトップから1.7秒差をつけられる19番手となるなど、立ち上がりは苦しいものになっていた。しかしプラクティスではセッション中盤にトップ10に食い込むタイムを記録するようになるなど、FP1から改善が見られた。

そしてプラクティス終盤のアタックでは、1分57秒167をマーク。このセッションで最速となったマルク・マルケス（ドゥカティ）に対し、0.167秒差の3番手に迫った。

ただセッション後の取材に対し、小椋は満足できていない様子だった。

「難しい初日になりました。最後のラップタイムやポジションは悪くないですが、自分が何をしているのか完全に把握しきれていません」

小椋はMotoGPに対しそう語った。

「もう一度同じタイムを出してこいと言われたら、出してこれますとは100％言い切れない感じなので、明日はもう少しコンスタントに走れるようにしていければ、パフォーマンスも全体的に上がると思うので、がんばっていきます」

なおトラックハウスはチームメイトであるラウル・フェルナンデスが、負傷した右手指の状態が良くないことから、FP1を最後にマレーシアGPは欠場することが決まっている。

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