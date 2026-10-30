フリー走行レポート

MotoGP マレーシアGP

マルク・マルケス、レースウイークを最速タイムでスタート。右手骨折のマルティン奮闘も1.8秒差｜MotoGPマレーシアFP1

MotoGP第19戦マレーシアGPのFP1が行なわれた。トップタイムはドゥカティのマルク・マルケスだった。

公開日時: 2026/10/30 3:58

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

セパン・インターナショナル・サーキットでMotoGP第19戦マレーシアGPのFP1が実施された。最速タイムを記録したのはドゥカティのマルク・マルケスだ。

オーストラリアから続く3連戦の2戦目となるマレーシアGP。前戦で転倒した際に右手首付近を骨折したホルヘ・マルティン（アプリリア）は早くも復帰を目指しており、FP1への出走許可を取り付けた。また体調不良で欠場が続いていたジョアン・ミル（ホンダ）も今回から復帰を果たした。

気温30度と熱いコンディションでFP1が始まると、ライダーたちは続々とコースイン。マルティンもすぐに怪我をした体でのライディングを試しに向かった。

ラップごとにタイムは縮まっていき、序盤10分ではマルク・マルケスが1分58秒912の暫定トップタイムを記録。この時点では2番手のマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）に約0.5秒差をつけるタイムだった。

マルティンは最初の計測ラップでは2分2秒861をマーク。暫定トップからは約4秒差というタイムで、その後は攻めることなくピットへ帰還。メディカルディレクターによる聴取を受けたあと、再び走行に戻った。

そしてマルティンはペースを少しずつ上げていくと、2分1秒285をマーク。1.5秒以上自己ベストタイムを短縮した形だ。とはいえ、暫定トップからは2秒以上の差があった。

FP1中盤はユーズドタイヤでの走行が多く、上位タイムにも大きな変化はなかった。マルク・マルケスが依然としてトップのままで、トップ10にはドゥカティ、アプリリア、KTM、ホンダが入り乱れる形だった。

なお残り12分でFP1は赤旗中断となった。これはフェルミン・アルデゲルの代役として参戦しているイケル・レクオナ（グレシーニ）のマシンのパーツが破損し、コース上に残されたデブリを回収するためのものだった。

赤旗解除後、セッションラスト10分間の走行では新品タイヤを投入するかどうかの判断が分かれた。そして新品タイヤを使ったライダーがトップ10に浮上したが、マルク・マルケスの暫定トップタイムは更新できない状況が続いた。

その後も暫定トップ更新ペースを発揮するライダーは出ず、マルク・マルケスが序盤に記録したタイムでFP1最速となった。2番手は0.474秒差のベッツェッキ、3番手はベッツェッキと同タイムのアコスタとなった。

マルティンは最終的にトップから1.835秒差の2分0秒747をマーク。ピットに戻った後は手首をアイシングする姿が見られた。この後、マルティンは改めて状態をチェックされ、プラクティス以降のセッションに参加できるかどうかが判断される。

日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）はトップから1.704秒差の19番手。FP1は苦しい立ち上がりとなった。なお、右手指を骨折しながらこの2戦に出場してきたチームメイトのラウル・フェルナンデス（トラックハウス）はFP1に参加したものの、その後の診察でコンディションが出場に十分ではないと判断され、マレーシアGPは欠場することが決まった。

フリー走行1回目

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1 マルク マルケス ドゥカティ・チーム 93 Ducati 15

1'58.912

167.811 2 マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム 72 Aprilia 17

+0.474

1'59.386

0.474 167.145 3 ペドロ アコスタ KTM 37 KTM 14

+0.474

1'59.386

0.000 167.145 フルリザルトを見る

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