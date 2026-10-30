フリー走行レポート

MotoGP マレーシアGP

転倒もなんのそのマルク・マルケス最速。負傷マルティン、大事とってほぼ走らず＆小椋3番手｜MotoGPマレーシアGPプラクティス

MotoGP第19戦マレーシアGPのプラクティスはドゥカティのマルク・マルケスが最速タイムを記録した。

公開日時: 2026/10/30 8:25

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

セパン・インターナショナル・サーキットで行なわれたMotoGP第19戦マレーシアGPのプラクティスは、ドゥカティのマルク・マルケスが最速となった。

マレーシアGPでは前戦オーストラリアGPで右手を骨折したホルヘ・マルティン（アプリリア）がFP1の出走許可を得て12周を走った。その後マルティンは残りのセッションに向けても出走許可が出された。FP1では下位タイムだったが、プラクティスでどこまでタイムを縮めるかがこのセッションの注目ポイントのひとつだった。



プラクティスの序盤は各ライダーがアタックに向かうと、一気にペースを上げた。ドゥカティ勢やホンダ、KTM、アプリリア勢が入り乱れる形となる中、ファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）が1分57秒982をマークし、暫定トップとした。

序盤10分ほどの走行では、ランキング首位のマルク・マルケスは暫定トップから0.6秒差の8番手と控えめな位置だった。

マルク・マルケスは一度ピットに戻ると、新品タイヤをリヤに入れて改めてアタックへ向かった。ここでマルク・マルケスは大きく自己ベストを縮めるペースを発揮していたが、最終コーナーでフロントを切れ込ませてクラッシュを喫してしまった。なおピットに戻ったマルク・マルケスは、すぐにセカンドバイクでコースインし、ユーズドタイヤでの周回を重ねた。

セッション折り返しを前に、小椋藍（トラックハウス）が10番手となる1分58秒743をマーク。なんとかQ2直接進出となる位置までタイムを縮めた。

終盤15分となると再び多くのライダーが新品タイヤを使ったアタックをスタート。タイムシートの並びが入れ替わっていった。

そしてこのタイミングで大きくタイムを縮めたのがマルク・マルケス。自己ベストを一気に1.5秒近く縮める1分57秒000をマークし、暫定トップとした。マルク・マルケスに次ぐタイムを記録してきたのはペドロ・アコスタ（KTM）、マルコ・ベッツェッキ（アプリリア）だが、それでも約0.4秒差があった。

残り8分、アレックス・マルケス（グレシーニ）が最速タイムを更新するペースを発揮したが、兄には0.1秒届かず2番手に留まった。

ラスト5分を切って以降のアタックではエネア・バスティアニーニ（テック3）、ヨハン・ザルコ（LCR）、フランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）の3人が転倒。イエローフラッグの影響でタイムを抹消されるライダーも多かった。

そして最終的にトップタイムを更新するライダーは現れず、マルク・マルケスが最速でプラクティスを終えた。2番手は弟のアレックス・マルケス、そして3番手には終盤のアタックをしっかりまとめ上げた小椋が入った。

注目を集めたマルティンはプラクティス序盤の走行中、ターン12でバランスを崩す危ないシーンがあった。幸い転倒は避けられたが、彼はその後2日目に備えて、プラクティスの走行を3周で取りやめとすることを決め、早々に離脱。予選はQ1スタートが決定した。

フリー走行

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1 マルク マルケス ドゥカティ・チーム 93 Ducati 18

1'57.000

170.553 2 アレックス マルケス グレシーニ・レーシング 73 Ducati 17

+0.109

1'57.109

0.109 170.395 3 小椋 藍 トラックハウス・レーシングチーム 79 Aprilia 20

+0.167

1'57.167

0.058 170.310 フルリザルトを見る

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