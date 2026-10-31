予選レポート

MotoGP マレーシアGP

マルケス兄弟が予選ワンツー！ 小椋藍が健闘4番手＆マルティン欠場へ｜MotoGPマレーシア予選

MotoGP第19戦マレーシアGPの予選が行なわれ、アレックス・マルケスがポールポジションを獲得した。

公開日時: 2026/10/31 3:56

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Alex Marquez, Gresini Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

セパン・インターナショナル・サーキットでMotoGP第19戦マレーシアGPの予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはグレシーニのアレックス・マルケスだった。

マレーシアGPでは前戦オーストラリアGPで転倒し右手首を骨折したホルヘ・マルティン（アプリリア）が早くも復帰を試みた。しかし予選前のFP2後、マルティンはピットから離れ、そのまま予選には参加しなかった。

その後アプリリアは予選中に、マルティンがマレーシアGPを欠場すると発表した。これでノーポイントが確定したマルティンは、タイトル争いでは厳しい立場となることが確実となった。

なお日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）は初日に3番手のタイムを記録し、Q2直接進出を勝ち取った。

天候が崩れる予報もあったが、予選時点では雲はかかっているものの雨が降ることはなく、気温32度という暑いコンディションで予選を迎えた。

予選Q1が始まるとまず暫定トップとなったのは1分57秒341をマークしたヨハン・ザルコ（LCR）だった。2番手にはフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）が0.22秒差でつけた。また序盤はホンダ勢が好調な走りを見せ、ルカ・マリーニ（ホンダ）がバニャイヤと僅差の3番手でQ2進出を争う位置につけた。

Q1後半のアタックではマリーニが最速タイム更新ペースを発揮した。しかしQ2進出ラインに0.071秒とわずかながら届かないタイムにとどまった。

マリーニはそれ以上のタイムを記録できず、他のライダーもトップ2を脅かすペースは無かったため、序盤に刻んだタイムでザルコとバニャイヤのふたりがQ2進出を決めた。

予選Q2では今週末好調な走りを見せるアレックス・マルケスが1分56秒697を最初のアタックで叩き出し、これが暫定トップに。そこに兄マルク・マルケス（ドゥカティ）が0.267秒差で2番手に続いた。

またKTM勢も好調で、ペドロ・アコスタ（KTM）、エネア・バスティアニーニ（tテック3）が3、4番手に続いており、アプリリア勢が後塵を拝する展開となっていた。

Q2後半はマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）がドゥカティ勢に先んじてアタックに入ると、1分56秒668とわずかにトップタイムを更新。またその直後には小椋が1分56秒617を記録し、さらにトップタイムを塗り替えた。

しかし最後はそれ以上のアタックが続いた。マルク・マルケス、アコスタが小椋のタイムを更新していき、最後はアレックス・マルケスが1分56秒493をマーク。誰もこのタイムにはかなわず、アレックス・マルケスがマレーシアGPのポールポジションを獲得した。

2番手にはマルク・マルケス、3番手にアコスタが並んだ。小椋は最終的に4番手となった。ランキング3番手のベッツェッキは5番手だ。

予選Q2

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1 アレックス マルケス グレシーニ・レーシング 73 Ducati 6

1'56.493

171.296 2 マルク マルケス ドゥカティ・チーム 93 Ducati 6

+0.070

1'56.563

0.070 171.193 3 ペドロ アコスタ KTM 37 KTM 6

+0.084

1'56.577

0.014 171.172 フルリザルトを見る

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