MotoGP マレーシアGP

マルク・マルケス、今季6勝目でタイトルに王手！ 小椋藍が忖度ナシの走りで4位｜MotoGPマレーシアGP決勝

MotoGP第19戦マレーシアGPの決勝レースは、ドゥカティのマルク・マルケスが勝利した。

公開日時: 2026/11/01 8:27

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Asif Zubairi

セパン・インターナショナル・サーキットでMotoGP第19戦マレーシアGPの決勝が行なわれた。勝利したのはドゥカティのマルク・マルケスだった。

マレーシアGP予選ではアレックス・マルケス（グレシーニ）がポールポジションを獲得。2番グリッドには兄のマルク・マルケスが続き、3番グリッドにはペドロ・アコスタ（KTM）が並んだ。そして小椋藍（トラックハウス）はその後ろ4番グリッドスタートだ。

決勝日はかなり暑いコンディションとなっており、気温は35度まで上昇。路面温度も54度と非常に高くなっていたが、ライダーは全員が前後ソフトタイヤを選択した。

全20周の決勝レースがスタートすると、マルク・マルケスが先頭に躍り出た。スタートこそ普通だったが、ターン1へ向けてブレーキングで攻めると、アレックス・マルケスを追い抜いていった。

アレックス・マルケスはタイトル争い中の兄相手ではあるが、続くターン2～3、4で抜き返そうと攻めた。しかしラインが少し膨らんでしまったこともあり、マルク・マルケスが先頭をキープした。

オープニングラップは3番手争いも激しく、小椋とアコスタがポジションを争うと、ここはアコスタが3番手を固めた。さらに小椋はマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）にもプレッシャーをかけられるようになり、2周目に追い抜きを許してしまった。

マルク・マルケス、アレックス・マルケス、アコスタのトップ3は互いに0.2～0.3秒と僅差の状況が続いた。

アコスタは4周目にはアレックス・マルケスの真後ろまで迫ったものの、追い抜くことができず。この間に4番を争っていたベッツェッキと小椋もトップ3に接近しつつあり、5番手の小椋までがトップ集団として大きく先行している状況だった。

5周を過ぎると、それまで2分0秒台となっていたマルク・マルケスのタイムが再び1分59秒台に入るなど、ペースを上げ始めた。そしてレース9周目には2番手のアレックス・マルケスに対し1.5秒差を確保した。

一方アレックス・マルケス率いる2番手集団はかなり差が縮まっており、アコスタとベッツェッキが0.1～0.2秒ほどの差で迫っていた。

そして10周目、ディフェンスを続けてきたアレックス・マルケスがついにアコスタを抑えきれなくなり、ターン9で追い抜きを許して3番手に後退。前が開けたアコスタだが、この時点でトップのマルク・マルケスとは2秒近い差があった。

アコスタは2番手に上がったあと、マルク・マルケスとの差を縮めていくことができなかった。そしてマルク・マルケスはトップで快走を続け、最後は4秒以上の大差を築く独走状態でフィニッシュ。今季6勝目を挙げ、タイトル争いのリードを44ポイント差に拡大した。2位はアコスタだ。

そして3位にはアレックス・マルケスが入った。アコスタに抜かれて3番手に下がったアレックス・マルケスにはベッツェッキが追い抜きを狙ってアタックしていたが、これを数周にわたって守り、3位を持ち帰った。

小椋藍は表彰台争いには加われなかったものの、終盤に4番手のベッツェッキに果敢に仕掛けていった。残り3周のターン1では接触があり、小椋のマシンの左フロントウイングが破損。しかし小椋はそれを全く意に介さない走りでオーバーテイクを決め、4位を獲得した。

ベッツェッキは最終ラップのターン14でオーバーランしてしまい、エネア・バスティアニーニ（テック3）に追い抜きを許し、6位フィニッシュとなった。

マレーシアGPの結果、マルク・マルケスは次戦カタールGPでタイトル確定のチャンスを手にした。条件はカタールGP終了時点で2番手以下に75ポイント差をつけることだ。

レース

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 リタイア原因 ポイント 1 マルク マルケス ドゥカティ・チーム 93 Ducati 20

40'14.236

25 2 ペドロ アコスタ KTM 37 KTM 20

+4.172

40'18.408

4.172 20 3 アレックス マルケス グレシーニ・レーシング 73 Ducati 20

+5.955

40'20.191

1.783 16 フルリザルトを見る

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