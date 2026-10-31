レースレポート

MotoGP マレーシアGP

ペドロ・アコスタ、スプリント2勝目！ 小椋藍はトップ争った末の4位｜MotoGPマレーシアGPスプリント

MotoGP第19戦マレーシアGPのスプリントレースはペドロ・アコスタが勝利した。

公開日時: 2026/10/31 7:52

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

セパン・インターナショナル・サーキットでMotoGP第19戦マレーシアGPのスプリントレースが行なわれた。勝利したのはKTMのペドロ・アコスタだった。

マレーシアGPでは前戦オーストラリアGPで右手を負傷したホルヘ・マルティン（アプリリア）が強行出場を図っていたが、FP2後に欠場を決断。タイトル争いでマルク・マルケス（ドゥカティ）にさらなるリードを許すことが濃厚な状況となった。

マルティン不在で争われた予選でポールポジションを獲得したのは、アレックス・マルケス（グレシーニ）。2番グリッドにマルク・マルケスが続き、3番グリッドにはペドロ・アコスタが並んだ。そして4番グリッドには日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）がつけた。

マレーシアGPは事前の天気予報では雨の可能性が高いとされていた。実際、黒い雲が見える状況ながらも、幸い天候は保たれドライコンディションでのスプリント実施となった。気温は36度まで上昇し、路面温度51度のコンディションだ。なおライダー全員が前後ソフトタイヤを選択した。

全10周で争われるスプリントは大きな混乱なくスタート。ポールシッターのアレックス・マルケスが先頭をリードする形だ。一方2番手争いはロケットスタートを決めた小椋が2番手に浮上。マルク・マルケスは接触含みの争いとなった際にアコスタに先行を許し、4番手にポジションを下げた。

トップを走るアレックス・マルケスの後ろは、小椋、アコスタ、マルケスがそれぞれ0.3秒ほどのギャップで追走した。

3周目以降はアレックス・マルケスが少しずつ差を広げていく展開。しかしアレックス・マルケスは3周目のターン14で痛恨の転倒を喫してしまった。これで小椋が労せずにトップへ浮上。ただ小椋の背後にはアコスタがピタリと張り付いていた。

なお4周目には雨を知らせるレッドクロス旗が振られた。マシン乗り換えの許可も出ていたことで、4周目の終わり際からジョアン・ミル（ホンダ）やイケル・レクオナ（グレシーニ）など、ギャンブル的にピットインするライダーも出始めた。

雨の影響かラップタイムは徐々に低下し始め、序盤の1分58秒台から、5周目には2分0秒台に下がった。ただ上位陣からレインタイヤのマシンへの乗り換えを選ぶライダーは依然として出ていなかった。

8周目、小椋にプレッシャーをかけ続けていたアコスタがついに追い抜きに動き、ターン9でオーバーテイク。小椋はすぐさま反撃に動いたが、少しラインが膨らんだところを3番手のマルク・マルケスにも続けて追い抜かれてしまった。

小椋は9周目もマルク・マルケスにオーバーテイクを仕掛けていったものの、クロスラインでいなされてしまい、抜ききれず。その間に4番手のベッツェッキに接近され、追い抜きを許してしまうなど、ズルズルと後退する場面が続いた。

トップに浮上したあとのアコスタは、雨がぱらつく中を慎重に走りつつもマルク・マルケスを寄せ付けずにトップチェッカーを受け、今季2度目のスプリント勝利となった。2位はマルク・マルケスで、タイトル争いのリードを19点に拡大した。3位はベッツェッキだ。

小椋はレース中盤はトップを引っ張ったものの、終盤にかけてライバルを抑えきれず、最終的に4位でのフィニッシュとなった。

スプリント

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 リタイア原因 ポイント 1 ペドロ アコスタ KTM 37 KTM 10

20'04.098

12 2 マルク マルケス ドゥカティ・チーム 93 Ducati 10

+0.578

20'04.676

0.578 9 3 マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム 72 Aprilia 10

+1.310

20'05.408

0.732 7 フルリザルトを見る

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