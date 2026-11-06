MotoGP カタールGP

MotoGPカタールFP1｜マルク・マルケス、最速タイムでタイトルに向け順調発進。小椋藍は苦戦11番手

MotoGP第20戦カタールGPのフリー走行1回目が行なわれた。最速タイムを記録したのはドゥカティのマルク・マルケスだった。

公開日時: 2026/11/06 12:47

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ルサイル・インターナショナル・サーキットでMotoGP第20戦カタールGPが開幕。FP1で最速タイムとなったのは、ドゥカティのマルク・マルケスだ。

カタールGPではヤマハが地域情勢を鑑みて不参加を決定。ファクトリーチームとプラマックの計4名が欠場している。一方、負傷していたフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）、そしてホルヘ・マルティン（アプリリア）のふたりが復帰した。

現地時間昼過ぎに始まったFP1では、ランキング首位のマルク・マルケスが序盤に1分52秒768をマークし暫定トップタイムとした。それに対しまだタイトル獲得の可能性を残すマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）が0.08秒と僅差で続いていた。

ベッツェッキはその後1分52秒655まで自己ベストを縮め、暫定トップタイムを更新した。ベッツェッキはその後も小幅なタイム更新を続けており、セッション折り返しとなるタイミングでは1分52秒532を記録していた。

ただ残り時間20分を切った頃、マルク・マルケスがそれを上回る1分52秒379をマーク。暫定トップは再びマルク・マルケスとなった。

またマレーシアGPを途中リタイアしたマルティンはかなり体調が回復しているようで、上位に迫る走りを見せた。セッション残り15分を切った頃、暫定3番手となる1分53秒063をマークした。

FP1終盤はマルク・マルケスがわずかながら自己ベストを更新。1分52秒278を記録し、これが最終的なFP1最速タイムとなった。早ければカタールGPでタイトルが決まる可能性のあるマルケスだが、順調な滑り出しとなった。

2番手は0.11秒差で続いたベッツェッキ、3番手は終盤に自己ベストを更新したファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）だった。

マルティンは最終的にトップから0.734秒差の5番手。同じFP1では2秒近く遅れていた前戦マレーシアGPから、大きく改善している姿を見せた。

一方、同じアプリリア陣営の小椋藍（トラックハウス）は苦戦気味。FP1ではトップから1.2秒差の11番手と、トップ10を逃す位置に終わった。チームメイトで今回が復帰戦のラウル・フェルナンデスはトップから0.9秒差の7番手だった。

フリー走行1回目

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1 マルク マルケス ドゥカティ・チーム 93 Ducati 16

1'52.278

172.500 2 マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム 72 Aprilia 16

+0.110

1'52.388

0.110 172.331 3 ファビオ ディ・ジャンアントニオ チームVR46 49 Ducati 16

+0.413

1'52.691

0.303 171.868 フルリザルトを見る

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