MotoGP カタールGP

ベッツェッキ、独走逃げ切りで今季6勝目！ マルティン奮闘7位を受けタイトル決定は次戦以降に持ち越し＆小椋4位｜MotoGPカタールGP決勝

MotoGP第20戦カタールGPの決勝レースは、アプリリアのマルコ・ベッツェッキが制した。

公開日時: 2026/11/08 17:14

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写真：: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

ルサイル・インターナショナル・サーキットでMotoGP第20戦カタールGPの決勝レースが行なわれ、マルコ・ベッツェッキ（アプリリア）がポール・トゥ・ウィンを果たした。

カタールGPでは地域情勢を考慮してヤマハが不参加を決定。これによりサテライトチームのプラマックを含む陣営の計4名が欠場することになった。さらにスプリントレースでのクラッシュで負傷したフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）と、体調が優れないルカ・マリーニ（ホンダ）も決勝を欠場。出走はわずか16人となり、少人数でのレースとなった。

予選ではベッツェッキがポールポジションを獲得。2番グリッドにマルク・マルケス（ドゥカティ）、3番グリッドにはファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）が並んだ。

なおランキング首位のマルケスは、この決勝レースで今季最初のマッチポイントを迎えた。マルケスが勝利し、ランキング2番手のホルヘ・マルティン（アプリリア）がノーポイントに終われば、通算10度目のタイトルが決まる状況だった。

シーズンで唯一のナイトレースとして開催されるカタールGP。無数のライトに照らされる中、気温31度、路面温度34度のコンディションで全22周の決勝レースがスタートした。

ポールシッターのベッツェッキがトップを堅持する形でスタート。ターン1から2にかけて各車が激しく競り合う中、マルケスはラウル・フェルナンデス（トラックハウス）に抜かれて3番手となった。

また、6番グリッドからスタートした小椋藍（トラックハウス）もポジションを上げ、マルケスの後ろの4番手につけた。ただ、小椋はペドロ・アコスタ（KTM）やエネア・バスティアニーニ（テック3）、ヨハン・ザルコ（LCR）らとのバトルで追い抜きを許し、2周目を7番手で迎えた。

1周目からベッツェッキとフェルナンデスのトップ2が抜け出す展開となり、3周目には3番手のマルケスが1秒以上の差をつけられていた。

逃げるトップ2に対し、3番手のマルケスは後続ライダーからプレッシャーをかけられるようになった。4番手のアコスタは0.1秒差まで迫り、チャンスをうかがうと、3周目のターン10でマルケスをオーバーテイク。これでマルケスは表彰台圏外にポジションを下げた。

しかしマルケスは6周目に3番手を取り戻した。それまで3番手で好走していたアコスタがペースを落とし、意図的にマルケスへポジションを譲ったためだ。これはタイヤ内圧を管理するための動きだったと考えられる。

他のライダーを大きく引き離して優勝を争うベッツェッキとフェルナンデスは、0.5秒ほどの差で走行を続けた。互角のペースを発揮していたふたりだが、6周目以降はベッツェッキの速さにフェルナンデスが対抗できなくなり、徐々にギャップが拡大。8周目以降は1秒以上の差がついた。

ベッツェッキのリードは、レース折り返しを過ぎた12周目には1.6秒差となり、その後も拡大。独走態勢を築き、今季6勝目に近づいていた。

一方、3番手争いでは、アコスタにポジションを譲られたマルケスがペースアップ。レース中盤にかけてベストレースラップを更新するなど、速さを増していった。一方のアコスタはマルケスについていくことができず、徐々に差を広げられた。

2番手のフェルナンデスはレース後半に入ると、インドネシアGPで負った右手指の骨折が影響しているのか、大きくペースを落としていた。その結果、一時は3番手と3秒あった差が、14周目には1秒差まで短縮。その後も少しずつ差が縮まり、マルケスはラスト5周で0.4秒差まで迫り、フェルナンデスを射程圏内に捉えた。

そして残り3周、マルケスがホームストレートでフェルナンデスをオーバーテイク。2番手に浮上した。

トップを走るベッツェッキは快調そのもので、独走を続けた。最後は3秒差をつけてトップチェッカーを受け、今季6勝目を果たした。2位はマルケス、3位はフェルナンデスだ。

小椋は序盤のバトルで7番手まで下がっていたが、徐々にオーバーテイクを繰り返してポジションをアップ。終盤には4番手に浮上し、最後はチームメイトのフェルナンデスを猛追したものの、4位でのフィニッシュとなった。

右手首を骨折しているマルティンは、レースを通じて負傷を感じさせない走りでオーバーテイクを繰り返し、最終的に7位でフィニッシュ。マルケスのタイトル決定は次戦以降に持ち越された。

なお、カタールGP終了時点では、ランキング首位マルケスに対し、ランキング2番手のマルティンが60ポイント差、同3番手のベッツェッキが74ポイント差。両者とも、計算上はタイトル獲得の可能性を残している。

レース

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 リタイア原因 ポイント 1 マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム 72 Aprilia 22

41'29.173

171.1 25 2 マルク マルケス ドゥカティ・チーム 93 Ducati 22

+3.083

41'32.256

3.083 170.9 20 3 ラウル フェルナンデス トラックハウス・レーシングチーム 25 Aprilia 22

+3.614

41'32.787

0.531 170.9 16 フルリザルトを見る

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