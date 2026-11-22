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【動画】マルク・マルケスの最高峰クラス8度目タイトル、伝説アゴスチーニが祝福

マルク・マルケスの最高峰クラス8度目タイトルをジャコモ・アゴスチーニが祝福した。

編集: 2026/11/22 14:40

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images

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