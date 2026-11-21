MotoGP ポルトガルGP

ベッツェッキ、新レコード叩き出してポール獲得！ タイトル王手のマルケス2番手＆小椋Q1敗退｜MotoGPポルトガルGP予選

MotoGP第21戦ポルトガルGPの予選が行なわれた。ポールポジションはアプリリアのマルコ・ベッツェッキだった。

公開日時: 2026/11/21 12:08

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

アルガルヴェ・インターナショナル・サーキットでMotoGP第21戦ポルトガルGPの予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのは、アプリリアのマルコ・ベッツェッキだった。

ポルトガルGPの2日目は天候が悪化し、予選前のFP2では雨が降った。予選開始時には一旦雨が止んだものの、路面が濡れた状態で予選の開始時刻を迎えた。

小椋藍（トラックハウス）は僅差でプラクティスのトップ10を逃し、Q1からのスタートとなった。タイトル争いを繰り広げるマルケス、ホルヘ・マルティン（アプリリア）、ベッツェッキの上位3人は、全員がQ2へ直接進出している。

Q1最初のアタックでは、スリックタイヤとレインタイヤのどちらを選択するかで判断が分かれた。リスクを承知で最初からスリックタイヤでアタックに出たライダーのひとりが小椋で、1分43秒548をマーク。濡れた路面など難しいコンディションで速さを見せるジャック・ミラー（プラマック）と、Q1トップタイムを争う格好となった。

Q1が中盤に差しかかると、全ライダーがスリックタイヤに変更。その間もアタックを続けた小椋とミラーは、ともに1分41秒台までタイムを縮めた。

他のライダーもスリックタイヤでのアタックを進めると、小椋らを上回るタイムが記録されるようになった。特にディオゴ・モレイラ（LCR）がライバルを突き放す速さを見せ、1分40秒612の暫定トップタイムをマーク。その後も連続アタックに入っていたモレイラだったが最終コーナーでハイサイドを起こしてクラッシュ。マシンのパーツがコース上に散らばったこともあり、セッションは残り1分で赤旗中断となった。なおモレイラに怪我はなかったようで、すぐに自力で立ち上がり、マーシャルと共にコースを後にした。

その後Q1は再開されたが、アタックを完了できるだけの時間は残っておらず、そのままセッションが終了。クラッシュしたモレイラと、イケル・レクオナ（ドゥカティ）がQ2に進出した。小椋はトップから1.3秒差の5番手でQ1敗退となった。

予選Q2に向けては路面がさらに乾いて各車のタイムは縮まった。最初のアタックから1分38秒台のタイムが記録される状況だった。

まずはマルク・マルケス（ドゥカティ）が1分38秒361の暫定トップタイムをマーク。連続アタックで自己ベストをさらに縮め、1分38秒013を記録。2番手のペドロ・アコスタ（KTM）にも約0.3秒差をつけた、

そのマルク・マルケスに食らいついたのがベッツェッキで、セッション中盤に1分38秒073を記録。ポールポジションの行方は分からなくなった。

ランキング2番手のホルヘ・マルティン（アプリリア）は苦戦気味で、セッション折り返し時点では暫定トップから0.991秒差の8番手に留まっていた。

Q2終盤のアタックでは、マルク・マルケスが1分37秒695と自身のタイムをさらに更新。しかしベッツェッキはそれを上回り、コースレコードをも更新する1分37秒201を叩き出してみせた。

結局そのベッツェッキのタイムを更新するライダーは現れず。ベッツェッキがポルトガルGPのポールポジションを獲得した。コースレコードのおまけつきである。2番手はマルク・マルケス、3番手はファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）だった。

マルティンは結局7番手で予選を終えた。

予選Q2

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1

マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム

72 Aprilia 9

1'37.201

173.479 2

マルク マルケス ドゥカティ・チーム

93 Ducati 8

+0.494

1'37.695

0.494 172.602 3

ファビオ ディ・ジャンアントニオ チームVR46

49 Ducati 8

+0.622

1'37.823

0.128 172.376 フルリザルトを見る

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 マルティン、ライバルの戴冠阻止かかるレースでリスクは回避「勝ちたいけど、無理な走りはしたくない」

最新ニュース





ベッツェッキ、新レコード叩き出してポール獲得！ タイトル王手のマルケス2番手＆小椋Q1敗退｜MotoGPポルトガルGP予選



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



10 分前



ベッツェッキ、新レコード叩き出してポール獲得！ タイトル王手のマルケス2番手＆小椋Q1敗退｜MotoGPポルトガルGP予選





「接着剤壊れかけてる！」の怪無線。大湯都史樹は真相明かさずも、ドライビングに影響あったと明かす



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ



第11戦・第12戦



16 分前



「接着剤壊れかけてる！」の怪無線。大湯都史樹は真相明かさずも、ドライビングに影響あったと明かす





フェルスタッペンを悩ませる”秘密のトラブル”。「詳しく説明できないけど、今は修正できないんだ」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



1 時間前



フェルスタッペンを悩ませる”秘密のトラブル”。「詳しく説明できないけど、今は修正できないんだ」





王座争いの重要局面となったシケイン勝負は“レーシングインシデント”。太田格之進と野尻智紀の見解は



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ



第11戦・第12戦



1 時間前



王座争いの重要局面となったシケイン勝負は“レーシングインシデント”。太田格之進と野尻智紀の見解は

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録