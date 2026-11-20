フリー走行レポート

MotoGP ポルトガルGP

MotoGPポルトガルFP1｜ベッツェッキ＆マルティン、タイトルチャンス残すふたりがトップ2。小椋藍13番手

MotoGP第21戦ポルトガルGPのFP1が行なわれ、マルコ・ベッツェッキが最速となった。

公開日時: 2026/11/20 12:01

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

11月20日、アルガルヴェ・インターナショナル・サーキットでMotoGP第21戦ポルトガルGPが開催。初日のFP1はアプリリアのマルコ・ベッツェッキが最速タイムを記録した。

今回はフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）、ジョアン・ミル（ホンダ）のふたりが欠場。それぞれ代役にイケル・レクオナとジェイク・ディクソンが起用されている。

シーズンの締めくくりとなるヨーロッパに戻ってきたMotoGP。ポルトガルGP初日は気温18度、路面温度24度のコンディションで始まった。なおポルトガルGPの開催は2024年以来のことだ。

セッション序盤はタイトル争いの可能性をわずかに残しているマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）が牽引していく形。彼の記録した1分39秒421が最速タイムとなった。

その後、セッション10分経過という所で今回が怪我からの復帰戦となっているアレックス・マルケス（グレシーニ）が1分39秒245を記録した。アレックス・マルケスは5月に負傷した右肩の手術を受けており、その部位の様子を確認しながらの走りで、FP1後には再度メディカルチェックを受ける予定だ。

ランキング首位のマルク・マルケス（ドゥカティ）は、リスクを避けながらもペースを徐々に上げていき、15分経過時点では弟アレックスに次ぐ1分39秒261をマークした。

FP1が後半に入った頃、ランキング2番手のベッツェッキが自己ベストを1分39秒002まで縮め、暫定トップタイムを更新した。こうしてベッツェッキが上位タイムを記録している間、チームメイトでランキング2番手のホルヘ・マルティンはなかなかタイムを縮めてこず、トップ10圏外の状態が続いた。

既に上位タイムを刻んだベッツェッキを筆頭に多くのライダーはFP1後半ユーズドタイヤでの走行を続けた。それもありタイム更新は少なかった。

トップ10に入れていなかったマルティンは、残り5分で新品タイヤを使ってアタックラップに入ると、1分39秒455の自己ベストを記録。トップ5に食い込んだ。マルティンはそのままアタックを続け、1分39秒144までタイムを短縮した。

他に上位に食い込むような速さを発揮するライダーはおらず、最終的にFP1はベッツェッキが最速となり、0.142秒差でマルティンが2番手、0.243秒差でアレックス・マルケスが3番手となった。ランキング首位のマルク・マルケスは最終的に4番手でFP1を終えた。

日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）はトップから0.999秒差の13番手。午後のプラクティスでは予選Q2直接進出のためにも、ペースアップが求められる状況だ。

フリー走行1回目

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1

マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム

72 Aprilia 18

1'39.002

170.323 2

ホルヘ マルティン アプリリア・レーシングチーム

89 Aprilia 19

+0.142

1'39.144

0.142 170.079 3

アレックス マルケス グレシーニ・レーシング

73 Ducati 15

+0.243

1'39.245

0.101 169.906 フルリザルトを見る

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