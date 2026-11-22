MotoGP ポルトガルGP

【速報】マルク・マルケス、2年連続王座・通算10度目のチャンピオンに輝く！ レースはベッツェッキ制する｜ポルトガルGP決勝

ドゥカティのマルク・マルケスが、MotoGP第21戦ポルトガルGPで通算10度目のチャンピオンに輝いた。

公開日時: 2026/11/22 13:44

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Marc Marquez, Ducati Team

MotoGP第21戦ポルトガルGPの決勝でドゥカティのマルク・マルケスが8位となり、最高峰クラス8度目、通算10度目のチャンピオンに輝いた。

マルケスは2番グリッドから挑んだレースで、一時はトップを走行。その後ポジションを下げて、8位でフィニッシュ。

ランキング2位のホルヘ・マルティン（アプリリア）が2位に終わり、マルケスが最終戦を残して1戦で獲得可能な37ポイント以上のリードを築いたことで、今季チャンピオンが決まった。

なおレースはアプリリア勢による優勝争いが繰り広げられ、マルコ・ベッツェッキ（アプリリア）が勝利。2位マルティン、3位ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）という結果だった。

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