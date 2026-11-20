フリー走行レポート

MotoGP ポルトガルGP

復帰戦アレックス・マルケスが最速。タイトル争う3人がQ2直行＆小椋はトップ10逃す｜MotoGPポルトガルGPプラクティス

MotoGP第21戦ポルトガルGPのプラクティスが行なわれ、アレックス・マルケスが最速タイムを記録した。

公開日時: 2026/11/20 16:26

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Alex Marquez, Gresini Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

アルガルヴェ・インターナショナル・サーキットでMotoGP第21戦ポルトガルGPのプラクティスが行なわれた。最速タイムを記録したのは、グレシーニのアレックス・マルケスだった。

60分間のプラクティスが始まると、ライダーたちはすぐにスピードを上げ、FP1の最速タイムを早々に上回った。なお、プラクティスからテック3のマーベリック・ビニャーレスが欠場し、代役としてポル・エスパルガロが起用された。

開始から6分、負傷欠場中のフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）の代役として参戦しているイケル・レクオナがターン3で転倒。幸い、負傷はなかったようだ。なお、レクオナはその後、セッション後半にも転倒している。

その間もアタックが続き、マルコ・ベッツェッキ（アプリリア）が1分38秒584をマーク。これが暫定トップタイムとなった。2番手、3番手にはLCRのディオゴ・モレイラとヨハン・ザルコが続き、開始から15分の時点ではドゥカティ勢がトップ10に入っていなかった。ただし、モレイラの転倒による黄旗でのタイム抹消なども影響していた。

セッション開始から20分、改めてアタックに向かったファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）が連続して好ペースを刻み、1分38秒001をマーク。暫定トップタイムを更新した。

しかし、ベッツェッキはディ・ジャンアントニオの走行から間もなく、さらにペースを上げた。この日初めての1分37秒台となる1分37秒742を記録し、再び暫定トップに立った。

日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）はFP1から大きく改善し、1分38秒359をマーク。トップ4につけ、セッション残り15分を迎えた。

ランキング首位のマルク・マルケス（ドゥカティ）は、セッション折り返し時点で1分38秒920。トップから1秒以上離されたタイムながら、かろうじてトップ10圏内につけていた。

その後、マルク・マルケスは残り15分を前にアタックを開始。1分37秒786と一気にタイムを縮め、暫定2番手に浮上した。

マルク・マルケスのアタックをきっかけに、他のライダーたちも続々とアタックを開始。予選Q2への直接進出となるトップ10入りを目指し、積極的にタイム更新を狙った。

終盤はドゥカティ勢とアプリリア勢のベッツェッキが激しいタイム更新を繰り広げたが、最終的にプラクティス最速となったのは、1分37秒350をマークしたアレックス・マルケスだった。2番手はディ・ジャンアントニオ、3番手がベッツェッキだ。

マルク・マルケスは最終的に6番手で予選Q2への直接進出を確保。ランキング2番手のホルヘ・マルティン（アプリリア）は、10番手とギリギリの位置でQ2直行を決めた。

一方、小椋藍は最後のアタックで十分にタイムを縮められず、11番手で予選はQ1スタートとなった。なお、10番手のマルティンとのタイム差は0.101秒だった。

フリー走行

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1

アレックス マルケス グレシーニ・レーシング

73 Ducati 18

1'37.350

173.214 2

ファビオ ディ・ジャンアントニオ チームVR46

49 Ducati 18

+0.082

1'37.432

0.082 173.068 3

マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム

72 Aprilia 23

+0.172

1'37.522

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