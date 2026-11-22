レースレポート

MotoGP ポルトガルGP

マルク・マルケス、アゴスチーニ並ぶ最高峰クラス8度目のタイトル獲得！ アプリリアがトップ3独占｜MotoGPポルトガルGP決勝

MotoGP第21戦ポルトガルGPの決勝レースが行なわれ、ドゥカティのマルク・マルケスが全クラス通算10度目のチャンピオンを獲得した。レースはアプリリアのマルコ・ベッツェッキが制した。

編集: 2026/11/22 14:40

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Filipe Amorim / AFP via Getty Images

アルガルヴェ・インターナショナル・サーキットでMotoGP第21戦ポルトガルGPの決勝レースが開催された。レースはアプリリアのマルコ・ベッツェッキが制した一方、ドゥカティのマルク・マルケスが8位でフィニッシュし、MotoGP全クラス通算10度目のチャンピオン獲得を決めた。

マルケスはこのポルトガルGPを、タイトル決定に王手をかけた状態で迎えた。しかしスプリントレースでは転倒ノーポイントに終わり、決勝で改めて戴冠を目指す形となった。なお、マルケスは9位以上でフィニッシュすれば、ライバルの順位に関係なくタイトル獲得が決まる状況だった。

予選では、わずかながら逆転の可能性を残すランキング3番手のベッツェッキがポールポジションを獲得。2番グリッドにマルケスが続いた。ランキング2番手のホルヘ・マルティン（アプリリア）は7番グリッドからのスタートだ。

決勝レースは気温18度、路面温度28度のコンディションでスタート時刻を迎え、全25周の戦いが始まった。

レースはマルク・マルケスがスタートでベッツェッキに並びかけると、そのままターン1に先頭で飛び込んだ。ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）がベッツェッキやファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）を抜いて2番手に浮上した。またマルティンもスタート直後から一気にポジションを上げ、1周目には3番手につけた。

トップに立ったマルケスだが、ペースは上がらない。2周目にはフェルナンデス、続いてマルティンにオーバーテイクを許してしまう。さらに3周目には、ベッツェッキ、フェルミン・アルデゲル（グレシーニ）、ディオゴ・モレイラ（LCR）、ペドロ・アコスタ（KTM）と立て続けに抜かれ、7番手までポジションを落としてしまった。

レース序盤はフェルナンデスが先頭を引っ張り、そこにマルティン、ベッツェッキが続くアプリリア勢の1-2-3体制となった。4番手のアルデゲルは5周目の時点でトップから1秒差をつけられ、その後も差が広がる一方。表彰台争いからは遠ざかった。

そこからしばらく、トップ3は互いに0.3秒ほどのギャップを維持しながらラップを重ねる展開が続いた。

アコスタが転倒したことで6番手を走っていたマルケスはやはりペースが上がらず、10周目にディ・ジャンアントニオにオーバーテイクされた。さらに、後方から迫ってきた小椋藍（トラックハウス）にも11周目に抜かれ、8番手までポジションを落とした。

11周目にはベッツェッキがマルティンを抜いて2番手に浮上。その後ベッツェッキはしばらくフェルナンデスの真後ろで機をうかがっていたが、15周目のターン1でオーバーテイクし、先頭に立った。

前が開けたベッツェッキはそこからペースアップ。フェルナンデスを一気に引き離し、2周のうちに2秒差を築いてみせた。その後は独走状態で逃げ続けてトップチェッカーを受け、今季7勝目を挙げた。

2位は残り8周でフェルナンデスを攻略したマルティン、3位はフェルナンデス。アプリリア勢が表彰台を独占した。また、小椋も最終的に5位までポジションを上げてレースを終えた。

マルケスはレース残り7周でブラッド・ビンダー（KTM）にも抜かれ、9番手に後退。その後もペースは上がらず、10番手のルカ・マリーニ（ホンダ）にも迫られるなど、苦しい終盤となった。

最終的にはモレイラが転倒したこともあり、マルケスは8位でフィニッシュ。この結果、ベッツェッキとマルティンが逆転する可能性がなくなり、マルケスの2026年チャンピオン獲得が決まった。全クラス通算で10度目、MotoGPクラスでは8度目の王座獲得だ。これでマルケスはバレンティーノ・ロッシを超え、二輪界の伝説であるジャコモ・アゴスチーニが持つ最高峰クラスでの8度のタイトルに並ぶ記録を打ち立てた。

なおレース後のセレモニーには、そのアゴスチーニが登場。直々にゴールデンヘルメットが手渡された。

レース

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 リタイア原因 ポイント 1

マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム

72 Aprilia 25

41'30.802

25 2

ホルヘ マルティン アプリリア・レーシングチーム

89 Aprilia 25

+3.845

41'34.647

3.845 20 3

ラウル フェルナンデス トラックハウス・レーシングチーム

25 Aprilia 25

+5.711

41'36.513

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