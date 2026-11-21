MotoGP ポルトガルGP

マルク・マルケス、痛恨クラッシュで10度目戴冠決められず！ ベッツェッキが独走逃げ切り勝利｜MotoGPポルトガルGPスプリント

MotoGP第21戦ポルトガルGPのスプリントレースが行なわれた。勝利したのはマルコ・ベッツェッキだった。

編集: 2026/11/21 15:21

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP第21戦ポルトガルGPのスプリントレースは、アプリリアのマルコ・ベッツェッキが勝利した。

アルガルヴェ・インターナショナル・サーキットで行なわれた予選では、マルコ・ベッツェッキがポールポジションを獲得。2番手にランキング首位のマルク・マルケス（ドゥカティ）が続き、3番手にはファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）が並んだ。ランキング2番手のホルヘ・マルティン（アプリリア）は6番グリッドだ。

日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）はやや苦戦し、15番グリッドからのスタートとなった。

タイヤ選択では、ほぼ全てのライダーがフロントにミディアム、リヤにソフトを選択した。

全12周で争われるスプリントは、ポールシッターのベッツェッキが先頭を維持する形でスタート。マルク・マルケスはスタート直後のターン2でラウル・フェルナンデス（トラックハウス）にポジションを奪われ、3番手に後退した。

レースは1周目からベッツェッキとフェルナンデスが抜け出す展開となった。ただ、天候は悪化しつつあり、2周目にはレインタイヤ用のマシンへの乗り換えを許可する白旗が振られる状況となった。

トップを走るベッツェッキと、それを追いかけるフェルナンデスは圧倒的なペースを発揮。3番手以下のライバルをどんどん引き離し、3周目には3番手集団に対して2秒ものギャップを築いた。

3番手を走るマルク・マルケスの後ろには、弟のアレックス・マルケス（グレシーニ）が追走した。

レースが進むにつれて、快走するベッツェッキに対し、2番手のフェルナンデスが徐々についていけなくなった。ギャップは少しずつ広がり、レース折り返しを過ぎる頃には1秒差に拡大。以降はベッツェッキが独走状態でラップを重ねていった。

その後も快走を続けたベッツェッキは、大差をつけて余裕のトップチェッカーを受け、スプリントレースを制した。2位にはフェルナンデスが続いた。

そして3位争いは、終盤に意外な結末を迎えた。3番手を走っていたマルク・マルケスが、残り2周のターン7で転倒を喫したのだ。その結果、4番手を走っていたアレックス・マルケス（グレシーニ）が3位フィニッシュを果たした。

マルク・マルケスが転倒ノーポイントに終わったことで、タイトル決定はポルトガルGP決勝以降に持ち越された。なお、ライバルのマルティンは5位でフィニッシュしており、両者のポイント差は55点となった。

小椋藍はスタートから徐々に順位を上げ、最終的に6位でフィニッシュした。

スプリント

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 リタイア原因 ポイント 1

マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム

72 Aprilia 12

19'48.999

166.8 12 2

ラウル フェルナンデス トラックハウス・レーシングチーム

25 Aprilia 12

+8.378

19'57.377

8.378 165.6 9 3

アレックス マルケス グレシーニ・レーシング

73 Ducati 12

+11.568

20'00.567

3.190 165.2 7 フルリザルトを見る

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 Moto3ポルトガル予選｜三谷然、Q1突破し17番手。アルマンサがポールポジション獲得

最新ニュース





マルク・マルケス、痛恨クラッシュで10度目戴冠決められず！ ベッツェッキが独走逃げ切り勝利｜MotoGPポルトガルGPスプリント



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



11 分前



マルク・マルケス、痛恨クラッシュで10度目戴冠決められず！ ベッツェッキが独走逃げ切り勝利｜MotoGPポルトガルGPスプリント





Moto2ポルトガル予選｜古里太陽＆佐々木歩夢、Q2進出ならず。セナ・アジアスがポール獲得



Moto2



MOT2 Moto2



ポルトガル



1 時間前



Moto2ポルトガル予選｜古里太陽＆佐々木歩夢、Q2進出ならず。セナ・アジアスがポール獲得





Moto3ポルトガル予選｜三谷然、Q1突破し17番手。アルマンサがポールポジション獲得



Moto3



MOT3 Moto3



ポルトガル



2 時間前



Moto3ポルトガル予選｜三谷然、Q1突破し17番手。アルマンサがポールポジション獲得





岩佐歩夢、スーパーフォーミュラ連覇は逃すも第11戦鈴鹿を完勝。翌日に控える最終戦に向けさらなる改善誓う「できることを全力で」



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ



第11戦・第12戦



2 時間前



岩佐歩夢、スーパーフォーミュラ連覇は逃すも第11戦鈴鹿を完勝。翌日に控える最終戦に向けさらなる改善誓う「できることを全力で」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録