フリー走行レポート

MotoGP バレンシアGP

MotoGPバレンシアFP1｜ランキング2位狙うベッツェッキが最速！ 電撃引退発表の王者マルケス2番手＆小椋藍トップ10

MotoGP第22戦バレンシアGPのFP1が行なわれた。トップタイムはアプリリアのマルコ・ベッツェッキだった。

公開日時: 2026/11/27 10:57

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

写真：: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

リカルド・トルモ・サーキットでMotoGP第22戦バレンシアGPのFP1が行なわれた。トップタイムを記録したのは、アプリリアのマルコ・ベッツェッキだった。

マルク・マルケス（ドゥカティ）の今季限りでの引退という衝撃の発表と共に始まったバレンシアGP。序盤の走りを引っ張ったのは、ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）で、1分30秒793をマークして暫定トップとした。

そしてフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）、マルク・マルケスらがフェルナンデスに近いタイムを記録し、共にトップから0.1秒差以内のトップ3に続いた。

マルケスはセッションがちょうど折り返しとなる22分経過した頃に、1分30秒691の自己ベストを記録。ユーズドタイヤで暫定トップタイムも塗り替えた。

マルコ・ベッツェッキも同じようにユーズドタイヤながら大きくタイムを縮めており、マルケスのアタックのすぐあとに、1分30秒681をマーク。わずかながらマルケスの記録した暫定トップタイムを更新した。

FP1ラスト10分となったあとも、多くのライダーは新品タイヤを投入しておらず、ユーズドタイヤでの走行を続けた。なお新品タイヤを投入した数少ないライダーのひとりであるジャック・ミラー（プラマック）は、残り4分で転倒を喫してしまった。

セッション終盤、上位のタイム更新はほぼない状態が続き、結局FP1中盤に記録した1分30秒681のタイムでベッツェッキが最速となった。2番手はマルク・マルケス、3番手はアルデゲルだ。

僅差でランキング2位をベッツェッキと争っているホルヘ・マルティン（アプリリア）は、最終的にトップから0.5秒差の9番手でセッションを終えた。また日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）は、10番手だった。

フリー走行1回目

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1

マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム

72 Aprilia 19

1'30.681

158.996 2

マルク マルケス ドゥカティ・チーム

93 Ducati 20

+0.010

1'30.691

0.010 158.979 3

ラウル フェルナンデス トラックハウス・レーシングチーム

25 Aprilia 20

+0.112

1'30.793

0.102 158.800 フルリザルトを見る

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 マルク・マルケス、2026年限りでMotoGP引退を電撃発表！ 通算10度、最高峰クラス8度タイトルで勇退

最新ニュース





MotoGPバレンシアFP1｜ランキング2位狙うベッツェッキが最速！ 電撃引退発表の王者マルケス2番手＆小椋藍トップ10



MotoGP



MGP MotoGP



バレンシアGP



1 分前



MotoGPバレンシアFP1｜ランキング2位狙うベッツェッキが最速！ 電撃引退発表の王者マルケス2番手＆小椋藍トップ10





ルクレールの動きはペナルティなの？ アルボン、フェラーリ同士討ちの裁定に疑問呈す「ルールが曖昧で、グレーゾーンが多い」



F1



F1 F1



カタールGP



38 分前



ルクレールの動きはペナルティなの？ アルボン、フェラーリ同士討ちの裁定に疑問呈す「ルールが曖昧で、グレーゾーンが多い」





マルク・マルケス、2026年限りでMotoGP引退を電撃発表！ 通算10度、最高峰クラス8度タイトルで勇退



MotoGP



MGP MotoGP



バレンシアGP



1 時間前



マルク・マルケス、2026年限りでMotoGP引退を電撃発表！ 通算10度、最高峰クラス8度タイトルで勇退





ジャック・ミラー、MotoGP最後のレースに特別カラーリングで出場。母国オーストラリアで披露予定だった黄色カラーで臨む



MotoGP



MGP MotoGP



バレンシアGP



1 時間前



ジャック・ミラー、MotoGP最後のレースに特別カラーリングで出場。母国オーストラリアで披露予定だった黄色カラーで臨む

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録