フリー走行レポート
MotoGP バレンシアGP
MotoGPバレンシアFP1｜ランキング2位狙うベッツェッキが最速！ 電撃引退発表の王者マルケス2番手＆小椋藍トップ10
MotoGP第22戦バレンシアGPのFP1が行なわれた。トップタイムはアプリリアのマルコ・ベッツェッキだった。
公開日時: 2026/11/27 10:57
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
写真：: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images
リカルド・トルモ・サーキットでMotoGP第22戦バレンシアGPのFP1が行なわれた。トップタイムを記録したのは、アプリリアのマルコ・ベッツェッキだった。
マルク・マルケス（ドゥカティ）の今季限りでの引退という衝撃の発表と共に始まったバレンシアGP。序盤の走りを引っ張ったのは、ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）で、1分30秒793をマークして暫定トップとした。
そしてフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）、マルク・マルケスらがフェルナンデスに近いタイムを記録し、共にトップから0.1秒差以内のトップ3に続いた。
マルケスはセッションがちょうど折り返しとなる22分経過した頃に、1分30秒691の自己ベストを記録。ユーズドタイヤで暫定トップタイムも塗り替えた。
マルコ・ベッツェッキも同じようにユーズドタイヤながら大きくタイムを縮めており、マルケスのアタックのすぐあとに、1分30秒681をマーク。わずかながらマルケスの記録した暫定トップタイムを更新した。
FP1ラスト10分となったあとも、多くのライダーは新品タイヤを投入しておらず、ユーズドタイヤでの走行を続けた。なお新品タイヤを投入した数少ないライダーのひとりであるジャック・ミラー（プラマック）は、残り4分で転倒を喫してしまった。
セッション終盤、上位のタイム更新はほぼない状態が続き、結局FP1中盤に記録した1分30秒681のタイムでベッツェッキが最速となった。2番手はマルク・マルケス、3番手はアルデゲルだ。
僅差でランキング2位をベッツェッキと争っているホルヘ・マルティン（アプリリア）は、最終的にトップから0.5秒差の9番手でセッションを終えた。また日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）は、10番手だった。
フリー走行1回目
全スタッツ
順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1
マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム
72 Aprilia 19
1'30.681
158.996 2
マルク マルケス ドゥカティ・チーム
93 Ducati 20
+0.010
1'30.691
0.010 158.979 3
ラウル フェルナンデス トラックハウス・レーシングチーム
25 Aprilia 20
+0.112
1'30.793
0.102 158.800 フルリザルトを見る
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