フリー走行レポート

MotoGP バレンシアGP

引退マルク・マルケス、新レコード叩き出して初日最速！ 小椋藍が3番手に食らいつく｜MotoGPバレンシアGPプラクティス

MotoGP第22戦バレンシアGPのプラクティスが行なわれ、引退を表明したマルク・マルケスがトップタイムを記録。小椋藍がトップ3に食い込んだ。

公開日時: 2026/11/27 15:32

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

リカルド・トルモ・サーキットで開幕したMotoGPバレンシアGPのプラクティスは、ドゥカティのマルク・マルケスが最速タイムをマークした。日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）も3番手となった記録した。

マルク・マルケスの引退発表という衝撃的なニュースで幕を開けたバレンシアGP。FP1後には記者会見も実施され、マルケスにとって残り少ないセッションのひとつとなるプラクティスを迎えた。

プラクティスが始まると、ライダーたちはすぐにプッシュラップを開始。FP1を上回るタイムが早くも記録されるようになったが、暫定トップタイムを記録したのは意外にもヨハン・ザルコ（LCR）で、タイムは1分29秒683だった。そこに0.090秒差でファビオ・クアルタラロ（ヤマハ）が続くという、珍しい顔ぶれとなった。

引退を表明したマルク・マルケスは、セッション開始から20分が経過する前にリヤタイヤを新品に交換してアタック。1分29秒204をマークし、暫定トップタイムを更新した。そしてファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）も同じ頃に新品タイヤでアタックすると、1分29秒086を記録。マルク・マルケスを上回って暫定トップに立った。

セッション中盤は新品タイヤを使って再度アタックに入るライダーも多く、タイムシートの順位はたびたび入れ替わった。そうした中、アレックス・マルケス（グレシーニ）がターン6で転倒。怪我はなかった。また、ペドロ・アコスタ（KTM）も転倒しており、ペースが上がるにつれて転倒者も相次いだ。

セッション折り返しとなる30分経過を前に、今度はマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）が加速。1分28秒890で暫定トップタイムをさらに更新した。

予選Q2に直接進出できるトップ10を巡る争いは、残り15分を切って皆が新品タイヤでアタックに入ったことでさらに激しくなった。最初にペースを上げてきたのはラウル・フェルナンデス（トラックハウス）で、1分28秒791をマークして暫定トップに立った。これまでのコースレコードを更新する速さだった。

マルク・マルケスもこの時アタックしていたが、ジャンアントニオがマシントラブルで減速、停止していたことによるイエローフラッグで減速。タイム更新は次のラップに持ち越された。

その間にベッツェッキがアタックに入ると、1分28秒730をマークして暫定トップタイムを更新。一方、マルク・マルケスも改めてアタックし、1分28秒730を記録してトップ3に食い込んだ。

暫定トップタイムを塗り替えるライダーはその後なかなか現れなかったが、残り2分を切ったタイミングでマルク・マルケスが1分28秒483と大きくタイムを更新。マルケスは引退を表明したにもかかわらず、新レコードのおまけ付きでトップタイムを記録してみせた。

2番手はベッツェッキ、そして3番手には終盤のアタックでタイムを縮めた小椋が続いた。

現在ベッツェッキとランキング2位を僅差で争っているホルヘ・マルティン（アプリリア）は、FP1に引き続き苦戦気味。トップから0.461秒差の10番手となり、ギリギリの位置で予選Q2への直接進出を決めた。

フリー走行

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1

マルク マルケス ドゥカティ・チーム

93 Ducati 26

1'28.483

162.946 337 2

マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム

72 Aprilia 26

+0.247

1'28.730

0.247 162.492 338 3

小椋 藍 トラックハウス・レーシングチーム

79 Aprilia 23

+0.291

1'28.774

0.044 162.412 338 フルリザルトを見る

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