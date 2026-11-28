予選レポート

MotoGP バレンシアGP

マルケス、引退戦で2番手フロントロウ！ ベッツェッキが圧倒的タイムでポール獲得＆小椋11番手｜MotoGPバレンシアGP予選

MotoGP第22戦バレンシアGPの予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはアプリリアのマルコ・ベッツェッキだった。

編集: 2026/11/28 10:54

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

リカルド・トルモ・サーキットで2026年シーズン最終戦となるMotoGP第22戦バレンシアGPの予選が行なわれた。ポールポジションはアプリリアのマルコ・ベッツェッキが獲得した。

バレンシアGPはすでに冬の気配が漂っており、グランプリ2日目もかなり冷え込んだ。予選開始時の気温は15度、路面温度はわずか8度というコンディションだった。

予選のグループ分けが決まる初日のプラクティスでは、引退を表明したマルク・マルケス（ドゥカティ）が新コースレコードを樹立してトップタイムを記録。日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）はトップ3に入るタイムでQ2に直接進出を決めた。また、ランキング2位を争うアプリリアのふたりもQ2に直接進出している。

Q2進出となる上位2枠を争う予選Q1では、ホンダ勢とKTM勢が競り合う展開となった。

序盤のアタックでは、ホンダのジョアン・ミルが1分29秒223をマークして暫定トップタイムとした。ブラッド・ビンダー（KTM）が0.050秒差の僅差で続き、3番手にはエネア・バスティアニーニ（テック3）が0.2秒差でつけた。4番手、5番手にはLCRのふたりが続く状況だった。

Q1後半には、フランチェスコ・バニャイヤの代役として参戦しているイケル・レクオナ（ドゥカティ）が自己ベストを更新。大幅にタイムを縮め、1分29秒260で暫定2番手に食い込んだ。

ラスト3分を切ると、他のライダーも全開アタックを開始。暫定トップタイムを更新するペースが相次ぐ中、レクオナはトップ2から脱落し、バスティアニーニが1分29秒183を記録して暫定トップに立った。

最終的にはラストアタックで1分29秒053までタイムを縮めたバスティアニーニがQ1最速となり、2番手に続いたミルとともにQ2進出を決めた。

上位グリッドを決める予選Q2は、当然ながらマルク・マルケスに大きな注目が集まる中で始まった。最初のアタックではマルク・マルケスが1分28秒606を記録し、これがターゲットタイムとなった。

これを上回るペースを発揮したのがマルコ・ベッツェッキで、1分28秒478をマーク。マルク・マルケスを上回って暫定トップタイムとした。なお、上位グリッド争いでは2番手から4番手までが0.007秒差にひしめく極めて僅差の展開で、Q2は折り返しを迎えた。

セッション後半に入ってすぐ、早めにアタックを再開したラウル・フェルナンデス（トラックハウス）が1分28秒433を記録。わずかながらベッツェッキを上回り、暫定トップタイムを更新した。

マルク・マルケスは残り4分で最後のアタックを開始。最速ペースを発揮すると、ラップをまとめ上げ、暫定トップタイムとなる1分28秒307を刻んだ。

このままポールポジション獲得かと会場のファンが沸いたが、残り2分でベッツェッキが1分27秒844という圧倒的なタイムを叩き出し、暫定トップタイムを更新。このタイムを上回るライダーは現れず、ベッツェッキがポールポジションを獲得した。

ラストレースとなるマルク・マルケスは2番手フロントロウを確保。フェルナンデスが3番手となった。

小椋は上位グリッド争いに食い込む速さを見せられず、終盤にはクラッシュも喫したことで、最終的に11番手で予選を終えた。

予選Q2

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1

マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム

72 Aprilia 8

1'27.844

164.131 2

マルク マルケス ドゥカティ・チーム

93 Ducati 7

+0.463

1'28.307

0.463 163.271 3

ラウル フェルナンデス トラックハウス・レーシングチーム

25 Aprilia 9

+0.589

1'28.433

0.126 163.038 フルリザルトを見る

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