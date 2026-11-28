MotoGP バレンシアGP
マルケス、最後のスプリントはスタート前にマシン炎上の波乱！ ベッツェッキ勝利＆小椋追い上げて4位｜MotoGPバレンシアGPスプリント
MotoGP第22戦バレンシアGPのスプリントレースが行なわれ、アプリリアのマルコ・ベッツェッキが今季2度目のスプリント勝利を果たした。
公開日時: 2026/11/28 15:17
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
写真：: Jaime Reina / AFP via Getty images
リカルド・トルモ・サーキットでMotoGP第22戦バレンシアGPのスプリントレースが行なわれた。勝利したのは、アプリリアのマルコ・ベッツェッキだった。
2026年シーズンの最終戦となるバレンシアGP。マルク・マルケス（ドゥカティ）がこのレースを最後に引退すると電撃発表したことから、全てのセッションが特別なものとなったように感じられる。
予選では異次元の速さを見せたベッツェッキがポールポジションを獲得したが、マルク・マルケスも2番グリッドと速さを発揮した。3番グリッドはラウル・フェルナンデス（トラックハウス）だ。ランキング2番手をベッツェッキと争っているホルヘ・マルティン（アプリリア）は5番グリッドだった。
全13周で争われる予定だったスプリントレースは、気温20度、路面温度19度のコンディションでスタート時刻を迎えたが、まさかの展開が待っていた。自身最後のスプリントに臨むマルク・マルケスのマシンにトラブルが発生したのだ。
スタートのシグナルがなかなかライツアウトせず、複数のライダーが手を挙げてやり直しを訴えた。そんな中マルケスのマシンは白煙を吹き、その後炎上。消火器で消し止められる事態となった。
なおレーススチュワードは、「技術的な問題のため」との理由で、スタート手順を一時中断。スプリントレースはスタート手順からやり直されることになり、12周に減算されて再開されることになった。
マルケスは再開後のレースに2番グリッドからスタートできるものの、ダブルロングラップペナルティが科されることが決定。最後のスプリントは、スタート前から散々な展開となってしまった。
再スタートを迎えたスプリントレースでは、ポールシッターのベッツェッキが好加速を見せて先頭をキープ。さらに5番グリッドのマルティンも好スタートを決め、一気に2番手まで浮上した。マルケスは3番手で1周目を終えた。
なお、2周目には4番手を走っていたフェルナンデスがターン2で転倒。争いから脱落した。
先頭を走るベッツェッキは1周目から大きくリードを広げ、2周目を終える頃には2番手のマルティンに対して1.3秒差を確保。一方のマルティンはペースが上がらず、マルケスにプレッシャーをかけられるようになった。
マルティンを先頭とする2番手集団は、マルケス、エネア・バスティアニーニ（テック3）、アレックス・マルケス（グレシーニ）、フェルミン・アルデゲル（グレシーニ）、そして11番グリッドからポジションを上げた小椋藍（トラックハウス）ら6人で、しばらく追走する展開となった。
マルケスは6周目にロングラップペナルティの1回目を消化。8番手にポジションを下げ、翌周に2回目を消化すると、14番手とポイント圏外にまで後退した。
ペナルティでマルケスが順位を下げた後は、3番手のバスティアニーニが約0.8秒離れていたこともあり、2番手争いは膠着状態となった。
一方、その後方では小椋が着実に順位を上げていた。アルデゲル、アレックス・マルケスを順にオーバーテイクし、残り2周で4番手に浮上。表彰台圏内を走る3番手のバスティアニーニを捉えつつあった。
トップを快走するベッツェッキは最終的に3秒近いリードを築き、独走状態でトップチェッカー。前戦ポルトガルGPに続き、2戦連続のスプリント勝利を果たした。2位にはチームメイトのマルティンが続いた。
3番手争いでは、小椋がラストラップに0.3秒差まで接近したものの、あと一歩及ばず。バスティアニーニが3位、小椋は4位となった。
ペナルティで大きく順位を下げたマルク・マルケスは、その後オーバーテイクを果たせず。中盤にアルデゲルが転倒したこともあり、13位でフィニッシュした。
なお、ライダーランキング2番手争いではベッツェッキがマルティンを逆転。1ポイント差でバレンシアGPの決勝……最終決戦に臨むこととなった。
スプリント
全スタッツ
順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 リタイア原因 ポイント 1
マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム
72 Aprilia 12
18'01.139
160.0 12 2
ホルヘ マルティン アプリリア・レーシングチーム
89 Aprilia 12
+2.924
18'04.063
2.924 159.5 9 3
エネア バスティアニーニ Tech 3
23 KTM 12
+3.759
18'04.898
0.835 159.4 7 フルリザルトを見る
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