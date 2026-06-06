マルク・マルケス、転倒なんのそのアタック爆発ポールポジション！　小椋藍10番手｜MotoGPハンガリー予選

バラトンパークでMotoGP第8戦ハンガリーGPの予選が実施された。最速タイムを記録し、ポールポジションを獲得したのはドゥカティのマルク・マルケスだった。

初日のプラクティスのタイム順による予選グループ分けの結果、フランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）が予選Q1からのスタートとなった。一方、怪我からの復帰2戦目となるチームメイトのマルク・マルケスはQ2に直接進出。日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）も3戦ぶりのQ2直行を勝ち取った。

Q1突破となる上位2枠をかけた争いでは、ジョアン・ミル（ホンダ）が最初に1分37秒台のタイムを記録。その後、エネア・バスティアニーニ（テック3）が1分37秒815をマークし、暫定トップタイムとした。

予選Q1を突破したいバニャイヤだが、Q1前半のアタックは不発に終わり、トップから0.6秒差の9番手に沈んでいた。

Q1後半のアタックが進むと、ルカ・マリーニ（ホンダ）が1分37秒594をマークして暫定トップタイムを更新。チームメイトのミルも自己ベストを縮めて暫定2番手につけ、ホンダ勢がワンツー体制を築いた。

しかしその後、バニャイヤが今度はアタックをうまくまとめると、1分37秒443の暫定トップ更新タイムを記録し、ホンダ勢のワンツー体制を崩した。最終的にこれ以上のタイムは記録されず、バニャイヤとマリーニがQ2進出を決めた。

なお代役参戦のイケル・レクオナ（グレシーニ）は6番手タイムをマーク。3年ぶりのMotoGP参戦ながら、レギュラーライダー5人を上回る力強い走りを見せた。

予選Q2が始まると、最初のアタックラップに入ろうとしたターン1でマルケスがフロントタイヤを切れ込ませて転倒。さらに続けてファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）も同じターン1で転倒するアクシデントが起きた。なお転倒は低速で、マルケスはすぐにマシンを起こして復帰した。

アタックが進むと、初日最速だったペドロ・アコスタ（KTM）が1分37秒228を記録し、暫定トップタイムをマーク。フェルミン・アルデゲル（グレシーニ）、ホルヘ・マルティン（アプリリア）が2番手、3番手に続いた。

序盤に転倒してしまったマルケスは、改めてアタックに向かうと1分37秒467を記録し、暫定2番手の位置でQ2前半を終えた。またラウル・フェルナンデス（トラックハウス）もマルケスと僅差のタイムで3番手につけた。

Q2後半のアタックでは、アコスタが暫定トップタイムをさらに短縮し、1分36秒888をマーク。ライバルに0.5秒差を築いた。

ジャンアントニオやアルデゲルが自己ベストを更新しつつもその差を埋めきれない中、マルケスが1分36秒791を記録し、0.047秒差で暫定トップタイムを更新。マルケスは連続アタックでさらにタイムを削り、1分36秒785をマークした。

最終的にこれ以上のタイムをライバルたちが記録することはなく、マルケスが今季2度目のポールポジションを獲得した。2番手はアコスタ、3番手はアルデゲルとなった。

小椋はアタックを通じて自己ベストを着実に縮めたものの、上位とは差が大きく、最終的に10番手に留まった。またポイントリーダーのマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）は6番グリッドからスタートする。