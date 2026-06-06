マルク・マルケス復活の狼煙！ ポール・トゥ・ウィンでスプリント3勝目挙げる。 小椋は11位ノーポイント｜MotoGPハンガリーGPスプリント
MotoGP第8戦ハンガリーGPのスプリントレースが行なわれた。勝利したのは、マルク・マルケスだった。
Marc Marquez, Ducati Team
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
バラトンパークでMotoGP第8戦ハンガリーGPのスプリントレースが実施された。このレースを制したのはドゥカティのマルク・マルケスだった。
ハンガリーGPの予選では、フランスGP後に怪我の手術を受け前戦イタリアGPで復帰したばかりのマルク・マルケスが驚異的な走りを見せ、ポールポジションを獲得。好調なペドロ・アコスタ（KTM）、フェルミン・アルデゲル（グレシーニ）がフロントロウに並んだ。
小椋藍（トラックハウス）は予選Q2へ直接進出したものの、上位タイムは記録できず10番手からのスタートだ。
全13周のスプリントレースはポールシッターのマルケスが順当にトップでターン1を通過。アコスタ、そしてスタートでポジションを上げたマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）、アルデゲルが続いた。
レース1周目からマルケスはライバルたちを引き離していく速さで、スタート直後こそ0.1秒差に控えていたアコスタのことを1周で0.6秒差まで引き離し、3周目には1秒の差に広がった。
3番手を走るベッツェッキもアコスタとの差を縮められず、1秒差をつけられてしまう。そしてベッツェッキに対してはアルデゲルがプレッシャーをかけ続けた。
ただアルデゲルも真後ろでチャージし続けることはできず、徐々に後退。ベッツェッキは多少の余裕を手にした。
トップを走るマルケスは快走そのもの。レース折り返しとなる7周目には後続に2秒差をつけており、独走体制に入っていた。
マルケスはさらにリードを広げるのではなく、2秒差を維持するペースでスプリント後半を走行。2番手のアコスタもそれ以上近づくことのできるペースがなく、すでにスプリントはマルケスのコントロール下にあった。
クルージング状態のマルケスはレース終盤少しペースを落としたものの、それまでに築いたリードを存分に活用し、最後は1.5秒差を残してトップチェッカー。今シーズン3回目のスプリント勝利を果たした。2位はアコスタ、3位はベッツェッキだ。
小椋は1周目にポジションを14番手まで落としてしまう。その後徐々に追い上げてはいったものの大幅なポジションアップは難しく、最終的に11位でノーポイントとなった。
スプリント
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|Laps
|タイム
|前車との差
|平均速度
|リタイア原因
|ポイント
|1
|マルク マルケス ドゥカティ・チーム
|93
|Ducati
|13
|
21'22.047
|148.7
|12
|2
|ペドロ アコスタ KTM
|37
|KTM
|13
|
+1.548
21'23.595
|1.548
|148.5
|9
|3
|マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム
|72
|Aprilia
|13
|
+2.722
21'24.769
|1.174
|148.4
|7
|フルリザルトを見る
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