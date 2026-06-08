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【動画】マルティン、チームメイト巻き込む多重クラッシュ！｜MotoGPハンガリーGP

MotoGPハンガリーGPの決勝でホルヘ・マルティンをきっかけに発生した多重クラッシュの瞬間。

公開日時:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
 
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