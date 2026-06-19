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小椋藍、新レコード記録しプラクティス最速で予選Q2へ！　トップ7が従来レコード更新のハイペース｜MotoGPチェコGP

MotoGP第9戦チェコGPのプラクティスが行なわれた。最速タイムを記録したのは、小椋藍だった。

公開日時:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

　ブルノ・サーキットで開催されたMotoGP第9戦チェコGPのプラクティスは、トラックハウスの小椋藍が新コースレコードを記録し、最速タイムをマークした。

　予選Q2への直接進出を懸け、トップ10入りが求められるプラクティス。セッション序盤の様子見のアタックでは、FP1で上位タイムを記録していなかったマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）が1分53秒080をマークし、暫定トップに立った。

　なお序盤10分が経過した頃、マルク・マルケス（ドゥカティ）が自己ベスト更新ペースで走行していた際、ターン11でクラッシュ。FP1終盤にも転倒しており、この日2度目のクラッシュとなった。幸いライダーに大きな怪我はなかったようだ。

　転倒したマルク・マルケスは、その後マシンを再始動させ、自走でピットへ戻った。

　小椋藍は序盤のアタックで1分53秒447を記録し、暫定5番手につけた。小椋はこれまで一発のアタックタイムを課題としてきたが、今回は順調な立ち上がりを見せていた。

　小椋はその後、残り30分を前に再びアタックへ向かうと、最速タイム更新ペースで周回をまとめ、1分52秒718を記録。ひと足先にアタックしていたチームメイトのラウル・フェルナンデスを上回り、暫定トップに浮上した。

　しかしその直後、ベッツェッキが新コースレコードとなる1分52秒275を叩き出し、小椋は暫定2番手へ後退した（従来のレコードは1分52秒303）。

　コース上では散発的にアタックが行なわれ、上位陣の順位もそれに伴って入れ替わっていった。特に残り17分頃にアタックしたペドロ・アコスタ（KTM）は、レコードタイムをさらに縮める1分52秒228をマークして暫定トップに浮上。ただしアコスタはその直後、エンジントラブルによってマシンがストップしてしまった。

　残り15分を切ると、多くのライダーがタイムアタックへ向かった。Q2直行圏内のトップ10から漏れていたマルク・マルケスも一気にペースを上げ、今度は転倒することなくアタックをまとめて1分51秒988を記録。暫定トップタイムを更新した。

　しかしラストアタックでは、そのマルク・マルケスのタイムも塗り替えられた。ファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）、ベッツェッキと立て続けにタイム更新が続き、それらをさらに上回ったのが小椋だった。小椋は1分51秒735を叩き出し、再びトップに浮上した。

　終盤には転倒によるイエローフラッグの影響もあり、それ以上タイムを更新するライダーは現れず、小椋が新コースレコードとなるタイムでプラクティス最速となった。2番手はベッツェッキ、3番手はジャンアントニオだった。

　なお、カタルニアGPでの大クラッシュによる負傷で欠場が続いていたアレックス・マルケス（グレシーニ）は、FP1後に改めて出走許可を得てプラクティスにも参加。1分52秒556を記録し、15番手で初日を終えた。

　予選Q2への直接進出を決めたトップ10は、小椋、ベッツェッキ、ジャンアントニオ、フランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）、マルク・マルケス、アコスタ、ジョアン・ミル（ホンダ）、ディオゴ・モレイラ（LCR）、フェルミン・アルデゲル（グレシーニ）、ラウル・フェルナンデスの10人だった。

フリー走行

全スタッツ
 
順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ
1 Japan 小椋 藍 トラックハウス・レーシングチーム 79 Aprilia 19

1'51.735

   174.079  
2 Italy マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム 72 Aprilia 23

+0.091

1'51.826

 0.091 173.938  
3 Italy ファビオ ディ・ジャンアントニオ チームVR46 49 Ducati 18

+0.207

1'51.942

 0.116 173.757  
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