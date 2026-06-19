小椋藍、新レコード記録しプラクティス最速で予選Q2へ！ トップ7が従来レコード更新のハイペース｜MotoGPチェコGP
MotoGP第9戦チェコGPのプラクティスが行なわれた。最速タイムを記録したのは、小椋藍だった。
Ai Ogura, Trackhouse Racing
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
ブルノ・サーキットで開催されたMotoGP第9戦チェコGPのプラクティスは、トラックハウスの小椋藍が新コースレコードを記録し、最速タイムをマークした。
予選Q2への直接進出を懸け、トップ10入りが求められるプラクティス。セッション序盤の様子見のアタックでは、FP1で上位タイムを記録していなかったマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）が1分53秒080をマークし、暫定トップに立った。
なお序盤10分が経過した頃、マルク・マルケス（ドゥカティ）が自己ベスト更新ペースで走行していた際、ターン11でクラッシュ。FP1終盤にも転倒しており、この日2度目のクラッシュとなった。幸いライダーに大きな怪我はなかったようだ。
転倒したマルク・マルケスは、その後マシンを再始動させ、自走でピットへ戻った。
小椋藍は序盤のアタックで1分53秒447を記録し、暫定5番手につけた。小椋はこれまで一発のアタックタイムを課題としてきたが、今回は順調な立ち上がりを見せていた。
小椋はその後、残り30分を前に再びアタックへ向かうと、最速タイム更新ペースで周回をまとめ、1分52秒718を記録。ひと足先にアタックしていたチームメイトのラウル・フェルナンデスを上回り、暫定トップに浮上した。
しかしその直後、ベッツェッキが新コースレコードとなる1分52秒275を叩き出し、小椋は暫定2番手へ後退した（従来のレコードは1分52秒303）。
コース上では散発的にアタックが行なわれ、上位陣の順位もそれに伴って入れ替わっていった。特に残り17分頃にアタックしたペドロ・アコスタ（KTM）は、レコードタイムをさらに縮める1分52秒228をマークして暫定トップに浮上。ただしアコスタはその直後、エンジントラブルによってマシンがストップしてしまった。
残り15分を切ると、多くのライダーがタイムアタックへ向かった。Q2直行圏内のトップ10から漏れていたマルク・マルケスも一気にペースを上げ、今度は転倒することなくアタックをまとめて1分51秒988を記録。暫定トップタイムを更新した。
しかしラストアタックでは、そのマルク・マルケスのタイムも塗り替えられた。ファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）、ベッツェッキと立て続けにタイム更新が続き、それらをさらに上回ったのが小椋だった。小椋は1分51秒735を叩き出し、再びトップに浮上した。
終盤には転倒によるイエローフラッグの影響もあり、それ以上タイムを更新するライダーは現れず、小椋が新コースレコードとなるタイムでプラクティス最速となった。2番手はベッツェッキ、3番手はジャンアントニオだった。
なお、カタルニアGPでの大クラッシュによる負傷で欠場が続いていたアレックス・マルケス（グレシーニ）は、FP1後に改めて出走許可を得てプラクティスにも参加。1分52秒556を記録し、15番手で初日を終えた。
予選Q2への直接進出を決めたトップ10は、小椋、ベッツェッキ、ジャンアントニオ、フランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）、マルク・マルケス、アコスタ、ジョアン・ミル（ホンダ）、ディオゴ・モレイラ（LCR）、フェルミン・アルデゲル（グレシーニ）、ラウル・フェルナンデスの10人だった。
フリー走行
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|Laps
|タイム
|前車との差
|平均速度
|スピードトラップ
|1
|小椋 藍 トラックハウス・レーシングチーム
|79
|Aprilia
|19
|
1'51.735
|174.079
|2
|マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム
|72
|Aprilia
|23
|
+0.091
1'51.826
|0.091
|173.938
|3
|ファビオ ディ・ジャンアントニオ チームVR46
|49
|Ducati
|18
|
+0.207
1'51.942
|0.116
|173.757
|フルリザルトを見る
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