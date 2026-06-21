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【動画】ベッツェッキ、マーシャルにまさかの2度の平手打ち

MotoGPチェコGPのスプリントレースで転倒したマルコ・ベッツェッキが、マーシャルに2度の平手打ちを行なったシーン。

公開日時:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

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