これが若さか……マルケス＆バニャイヤ、灼熱レース後も余裕な小椋藍に驚嘆「イビサ島で遊んだあとでもレースできるだろ！」

MotoGPチェコGPではドゥカティのマルク・マルケス、フランチェスコ・バニャイヤと小椋藍（トラックハウス）が優勝争いを繰り広げたが、この3人は表彰式を待つ間にちょっとした興味深い会話を交わしていた。

チェコGP決勝はレース後半にトップに躍り出たマルケスを、小椋が追いかける構図で、最後は僅差での緊迫したバトルが繰り広げられ、0.4秒差で先着したマルケスが勝利した。

そんなマルケスはまだ怪我の手術の影響が残っていて、肉体的に万全と言えない状況もあったためか、フィニッシュ後は明らかに疲労困憊といった様子だった。この日は気温が30度を超え、路面温度が50度に迫るモノだったことも、体力的には厳しかったはずだ。

ただそんなマルケスを追い詰めた小椋は、ケロッとした様子。表彰式開始を待つレストルームでは、マルケスとバニャイヤがその点を話題に挙げていた。

マルケス「いやあ、大変だった」

バニャイヤ「本当に長いレースだった」

マルケス「（小椋に）身体的にキツかった？ そうでもない？ 君は全然余裕そうに見えるけど！」

小椋「僕は結構大丈夫だった」

マルケス「大丈夫だったのか……」

バニャイヤ「長すぎると思うよ。15周レースくらいでいい」

マルケス「彼はまだ元気そうだね！ 25歳だからかな」

バニャイヤ「君ならイビサに遊びに行って、そのまま日曜にレースしても平気だろ！」（イビサ島：スペインのリゾート地。パーティーアイランドとして有名）

MotoGPクラスで7度王者のマルケス、2度王者のバニャイヤを相手に対等な戦いを繰り広げた小椋。25歳という若さは、すでに33歳となりMotoGPクラスでかなりの年長組に属するマルケスにとっては、羨ましいモノかもしれない。

なお小椋は以前、アジア・タレント・カップの経験から「自分は暑さに強いかもしれない」と語っていたが、この先の夏のレースでは、これがベテランのマルケスらを上回っていくためのひとつの要素になるだろうか？