速報｜小椋藍、キャリア初ポールポジション獲得！ 日本人は2020年中上以来｜MotoGPチェコ予選
MotoGPチェコGPの予選が行なわれ、小椋藍がキャリア初ポールポジションを獲得した。
Ai Ogura, Trackhouse Racing
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
ブルノ・サーキットで開催されているMotoGPチェコGP。予選では日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）がキャリア初ポールポジションを獲得した。
チェコGP初日のプラクティスで最速タイムをマークした小椋は、予選Q2に直接進出。Q2のアタックは序盤からトップ3を争う速さを見せた。
そしてQ2終盤のアタックではフランチェスコ・バニャイヤやマルク・マルケス、ファビオ・ディ・ジャンアントニオなどドゥカティ陣営のライダーが最速タイム争いをする中、それを上回る1分51秒139を叩き出し、トップタイムを記録。MotoGPクラス2年目でキャリア初ポールポジションを獲得した。2番手はジャンアントニオ、3番手はバニャイヤだ。
なお日本人ライダーによるMotoGPクラスのポールポジションは2020年の中上貴晶（テルエルGP）以来のことだ。
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