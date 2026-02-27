アプリリアのベッツェッキ、レコード更新驚速のトップタイム！ 兄マルケスをコンマ4ちぎる｜MotoGPタイGPプラクティス
MotoGP開幕戦タイGPのプラクティスが行なわれ、アプリリアのマルコ・ベッツェッキが新レコードとなるトップタイムを記録した。
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
写真：: Gold and Goose / Motorsport Images
チャーン・インターナショナル・サーキットでMotoGPの開幕戦タイGPのプラクティスが行なわれた。最速はアプリリアのマルコ・ベッツェッキだった。
2026年シーズンの開幕戦となるタイGP。初日の午前中に行なわれたFP1では、テスト同様にアプリリアとドゥカティ陣営が上位を占めた。
プラクティスセッションが始まってすぐのタイム計測で、マルコ・ベッツェッキがFP1最速タイムだった自己ベストを超える1分29秒192をマーク。アレックス・マルケス（グレシーニ）、ホルヘ・マルティン（アプリリア）がそこに続いた。
アタックは10分ほど続き、ライダー達は次々と自己ベストを更新。テストから好調だった小椋藍（トラックハウス）も、1分29秒579を記録して4番手に食い込んでみせた。
その後は少し長めにアタックを行なっていたファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）が、1分29秒191をマーク。0.001秒とわずかながら暫定トップタイムを更新した。
30分が経過しプラクティス折り返しをすぎる頃、上空には黒い雲がかかるように。雨が危惧され、ライダー達はここで早めにアタックをしていくことを選んだ。
それまであまり攻めた走りをしていなかったマルク・マルケス（ドゥカティ）もここでアタックに出たが、特にターン1のブレーキングで曲がりきれずに度々オーバーランするなど、なかなか思い通りの走りができていない様子が続いた。
それでもディフェンディングチャンピオンは意地を見せ、なんとかアタックをまとめ上げて1分29秒521まで自己ベストを更新。予選Q2への直接進出となるトップ10圏内のタイムを記録した。
残り15分、ジャンアントニオが自己ベストをさらに更新し、1分29秒010をマーク。このタイミングで雨を知らせるレッドクロス旗が振られるようになったが、まだ本降りには至らない状態だった。
その後路面コンディションはなんとか保たれた状態でセッションは終盤に。再びアタックが繰り広げられていき、ベッツェッキがサーキットレコードを更新する1分28秒526という驚異的なタイムをマークし、暫定トップタイムを更新した。
ここに続いたのが1分28秒947を記録したマルク・マルケスだったが、0.421秒とかなり大きなタイム差。他のライダーは1分28秒台に踏み入ることもできなかったため、プラクティス最速はレコードタイムを記録したベッツェッキとなった。2番手はマルク・マルケス、3番手はジャンアントニオだった。
小椋藍は終盤のアタックに向かう前、ターン7で転倒してしまった。ライダーは無事だったが、最後のアタックはできなかった。ただ序盤に記録したタイムで9番手となり、予選Q2への直接進出を確保することができた。
またFP1ではトップ10に入ることができていなかったホンダ勢がタイムを縮め、ジョアン・ミル（ホンダ）が7番手、ヨハン・ザルコ（LCR）が10番手タイムを記録して2名がQ2進出を決めた。
一方でヤマハは苦戦。陣営最速は16番手のファビオ・クアルタラロ（ヤマハ）で、他のライダーは19～21番手と下位に並ぶ状況だった。なお新人のトプラク・ラズガットリオグル（プラマック）は21番手ではあったが少しずつ走りを改善していて、プラクティスでは同陣営のアレックス・リンス（ヤマハ）に0.063秒差、クアルタラロには0.5秒差まで詰め寄った。
フリー走行
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|周回数
|タイム
|前車との差
|平均速度
|スピードトラップ
|1
|マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム
|72
|Aprilia
|24
|
1'28.526
|185.193
|2
|マルク マルケス ドゥカティ・チーム
|93
|Ducati
|25
|
+0.421
1'28.947
|0.421
|184.316
|3
|ファビオ ディ・ジャンアントニオ チームVR46
|49
|Ducati
|19
|
+0.484
1'29.010
|0.063
|184.186
|4
|ペドロ アコスタ KTM
|37
|KTM
|19
|
+0.659
1'29.185
|0.175
|183.824
|5
|ホルヘ マルティン アプリリア・レーシングチーム
|89
|Aprilia
|25
|
+0.703
1'29.229
|0.044
|183.733
|フルリザルトを見る
