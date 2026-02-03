本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ウイリアムズ、2026年用マシン『FW48』を発表……しかしカラーリングのみ。バルセロナテストは開発遅れで唯一欠席し、まだ新車の姿は見られず

F1
F1
ウイリアムズ、2026年用マシン『FW48』を発表……しかしカラーリングのみ。バルセロナテストは開発遅れで唯一欠席し、まだ新車の姿は見られず

MotoGPセパンテスト1日目｜王者マルク・マルケス、怪我から復帰後初のMotoGPマシンで最速。各チームが新マシンでのデータ収集進める

MotoGP
MotoGP
Honda HRC launch
MotoGPセパンテスト1日目｜王者マルク・マルケス、怪我から復帰後初のMotoGPマシンで最速。各チームが新マシンでのデータ収集進める

バルセロナでのシェイクダウンは、アストンとの大事な一歩……ホンダ折原エンジニア「F1マシンとしてどう機能するのか楽しみ」

F1
F1
バルセロナでのシェイクダウンは、アストンとの大事な一歩……ホンダ折原エンジニア「F1マシンとしてどう機能するのか楽しみ」

スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」

F1
F1
スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」

これで丸わかり！　2026年F1バルセロナテスト：全チームの動向とコメントを振り返り……抜け出すのはどこだ！

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
これで丸わかり！　2026年F1バルセロナテスト：全チームの動向とコメントを振り返り……抜け出すのはどこだ！

テスト好調メルセデスのアントネッリ、19歳で迎える2年目は王者を狙う！　一方ウルフ代表慎重「彼にとって良い1年にはなるだろうが……」

F1
F1
Mercedes launch
テスト好調メルセデスのアントネッリ、19歳で迎える2年目は王者を狙う！　一方ウルフ代表慎重「彼にとって良い1年にはなるだろうが……」

アレックス・マルケス、KTM移籍のウワサ。「グレシーニ残留は堅実。でも今はリスクを負う時でもある」

MotoGP
MotoGP
アレックス・マルケス、KTM移籍のウワサ。「グレシーニ残留は堅実。でも今はリスクを負う時でもある」

映画『F1／エフワン』に新たな栄誉。使用楽曲『Bad As I Used To Be』がグラミー賞受賞

F1
F1
映画『F1／エフワン』に新たな栄誉。使用楽曲『Bad As I Used To Be』がグラミー賞受賞
MotoGP Honda HRC launch

MotoGPセパンテスト1日目｜王者マルク・マルケス、怪我から復帰後初のMotoGPマシンで最速。各チームが新マシンでのデータ収集進める

MotoGPのセパンテストがスタート。レギュラーライダー達が久しぶりにMotoGPマシンを走らせた。初日はドゥカティの王者マルク・マルケスが最速タイムをマークした。

公開日時:
優先ソースとして追加する
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

　2月3日、マレーシアのセパン・インターナショナル・サーキットでMotoGPの公式テストがスタート。初日はドゥカティのマルク・マルケスが最速タイムをマークした。

　テストは現地時間10時からスタート。昼休憩をはさみ、その後18時まで走行が続けられた。

　MotoGPは各メーカーのテストチームが、このテストに先駆けてセパンで新型マシンのシェイクダウンを実施。この時はルーキーのディオゴ・モレイラ（LCR）とトプラク・ラズガットリオグル（プラマック）、さらに優遇措置を活かしたヤマハ陣営の他のレギュラーライダーが参加した。

　気温26度で始まったセパンテスト1日目はセッション開始直後にライダー達がコースイン。昨年10月上旬のインドネシアGPで負傷したマルク・マルケスも、それ以来となる久しぶりのMotoGPマシンでの走行を始めた。

　セッション序盤はV4エンジン搭載マシンを今シーズンから導入するヤマハにトラブルが発生。テストライダーのアンドレア・ドヴィツィオーゾがコース上でストップし、さらに1時間が経過する頃にはファビオ・クアルタラロがターン5で転倒してしまった。

　なおクアルタラロはこのクラッシュでの怪我が心配されたが、痛みこそ訴えていたものの幸い大きな怪我はなかったようで、午後のセッション終盤に復帰している。初日は他にもモレイラやジャック・ミラー（プラマック）が転倒した。

　ヤマハ以外のメーカーにもマシントラブルに見舞われた。アプリリアのマルコ・ベッツェッキや、マルク・マルケスらがメカニカルトラブルからストップするシーンがあった。

　とはいえ、その他は大きな問題なく走行を重ねていき、順調にテストが進められた。

　そしてテスト初日に最速タイムを記録したのは、マルク・マルケスだった。セッション終盤も終盤、残り20分という場面で彼は1分57秒018をマーク。昨年のマレーシアGPでならばポールポジション争いに加わることのできる好タイムを刻んだ。

　今回のテストでドゥカティは新型のエアロダイナミクスを試しており、フロントウイングの形状が昨年と比べて大きく変化している。新パーツはマルク・マルケス、フランチェスコ・バニャイヤのファクトリーチームだけでなく、今年は最新型マシンが供給されるアレックス・マルケス（グレシーニ）とファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）も試した。

　テスト2番手タイムとなったのは、0.25秒差でジャンアントニオ。3番手（+0.277秒）にはテック3のマーベリック・ビニャーレスが続いた。

　KTM陣営はカーボンスイングアームや、リヤのエアロダイナミクスをテスト。とはいえ2025年は怪我で苦しんだビニャーレスにとっては、まずは体調確認のテストらしく、タイムも中々安定していなかった。KTMファクトリーチームのふたり、ビニャーレスから約1秒差のポジションだ。

　2025年に躍進したアプリリアは、最終戦後のバレンシアテストでも試していたエアロダイナミクス類を継続してテスト。マルコ・ベッツェッキが5番手となる1分57秒524をマークした。

　アプリリア陣営トラックハウスの日本人ライダー、小椋藍は1分58秒613のタイムでテストを終えた。

　日本メーカーはホンダがトップ10以内のタイムをまとまって記録。シェイクダウンからテストライダーのアレイシ・エスパルガロが新型で好印象を与えていたが、ルカ・マリーニ、ジョアン・ミルがそれぞれ6番手と7番手タイムを記録している。

　ヤマハは前述のトラブルや転倒者は出つつも、新型V4マシンのテストを遂行。シャシーやエアロの仕様違いを走らせ、データを収集した。タイム面では9番手のクアルタラロが陣営で最速の1分57秒869となった。

　なお新人はモレイラがトップから1.664秒差の19番手、ラズガットリオグルが1.869秒差の20番手タイムとなっている。

　MotoGPセパンテストはこの後2月5日まで実施予定だ。

トプラック・ラズガトリオグル、プラマック・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ドゥカティ・チーム バイク フェアリング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
アンドレア・ドヴィツィオーゾ、ヤマハ・ファクトリー・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
マルク・マルケス、ドゥカティチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ペドロ・アコスタ、レッドブルKTMファクトリーレーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
アンドレア・ドヴィツィオーゾ、ヤマハ・ファクトリー・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ジャック・ミラー、プラマック・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
フランチェスコ・バニャイア、ドゥカティチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ヤマハファクトリーレーシングチームのバイク詳細

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
トプラック・ラズガトリオグル、プラマック・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
フランコ・モルビデリ、VR46レーシングチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
マーベリック・ビニャーレス、レッドブルKTMテック3

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ドゥカティ・チーム バイク スイングアーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
アレックス・リンス、ヤマハファクトリーレーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
マルコ・ベッツェッキ、アプリリア・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
フランチェスコ・バニャイア、ドゥカティチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ジャック・ミラー、プラマック・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ペドロ・アコスタ、レッドブルKTMファクトリーレーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
フランコ・モルビデリ、VR46レーシングチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ヨハン・ザルコ、LCRホンダチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
マルク・マルケス、ドゥカティチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
トプラック・ラズガトリオグル、プラマック・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ディオゴ・モレイラ、チームLCRホンダ

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
トプラック・ラズガトリオグル、プラマック・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ファビオ・ディ・ジャンナントニオ、VR46レーシングチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ブラッド・ビンダー、レッドブルKTMファクトリーレーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ファビオ・クアルタラロ、ヤマハ・ファクトリー・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ヨハン・ザルコ、LCRホンダチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ヤマハファクトリーレーシングチームのバイク詳細

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
エネア・バスティアーニニ、レッドブルKTMテック3

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
マルク・マルケス、ドゥカティチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ペドロ・アコスタ、レッドブルKTMファクトリーレーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ファビオ・クアルタラロ、ヤマハ・ファクトリー・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
フランチェスコ・バニャイア、ドゥカティチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ファビオ・ディ・ジャンナントニオ、VR46レーシングチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
トプラック・ラズガトリオグル、プラマック・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ルカ・マリーニ、ホンダHRC

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ブラッド・ビンダー、レッドブルKTMファクトリーレーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ドゥカティ・チーム バイク詳細

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
アンドレア・ドヴィツィオーゾ、ヤマハ・ファクトリー・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ペドロ・アコスタ、レッドブルKTMファクトリーレーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ファビオ・クアルタラロ、ヤマハ・ファクトリー・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
マルク・マルケス、ドゥカティチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
マーベリック・ビニャーレス、レッドブルKTMテック3

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
マルク・マルケス、ドゥカティチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ラウル・フェルナンデス、トラックハウス・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ブレンボブレーキの詳細

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ルカ・マリーニ、ホンダHRC

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
MotoGP
49
 

 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 アレックス・マルケス、KTM移籍のウワサ。「グレシーニ残留は堅実。でも今はリスクを負う時でもある」

最新ニュース

ウイリアムズ、2026年用マシン『FW48』を発表……しかしカラーリングのみ。バルセロナテストは開発遅れで唯一欠席し、まだ新車の姿は見られず

F1
F1 F1
ウイリアムズ、2026年用マシン『FW48』を発表……しかしカラーリングのみ。バルセロナテストは開発遅れで唯一欠席し、まだ新車の姿は見られず

MotoGPセパンテスト1日目｜王者マルク・マルケス、怪我から復帰後初のMotoGPマシンで最速。各チームが新マシンでのデータ収集進める

MotoGP
MGP MotoGP
Honda HRC launch
MotoGPセパンテスト1日目｜王者マルク・マルケス、怪我から復帰後初のMotoGPマシンで最速。各チームが新マシンでのデータ収集進める

バルセロナでのシェイクダウンは、アストンとの大事な一歩……ホンダ折原エンジニア「F1マシンとしてどう機能するのか楽しみ」

F1
F1 F1
バルセロナでのシェイクダウンは、アストンとの大事な一歩……ホンダ折原エンジニア「F1マシンとしてどう機能するのか楽しみ」

スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」

F1
F1 F1
スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」