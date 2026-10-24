MotoGP オーストラリアGP

MotoGPオーストラリアGP決勝、フル参戦ライダーが6人欠場の悪夢。小椋が繰り上げで10番グリッドに

MotoGPオーストラリアGPの決勝はさらに欠場者が増加。フル参戦ライダーは6人欠場という異常事態となっている。

Rachit Thukral

編集: 2026/10/24 12:33

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フィリップアイランドで開催されているMotoGPオーストラリアGP。その決勝はフル参戦ライダーが6人も欠場する状況となってしまった。

オーストラリアGPに向けては、体調不良で欠場が続いているジョアン・ミル（ホンダ）、骨折中のフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）とトプラク・ラズガットリオグル（プラマック）の3人の欠場が既に決まっていた。

しかしスプリントレースを終えた今、さらに欠場者が増えてしまった。

新しい欠場者は、まずスプリントレースで勝利を争っていた最中に転倒し、右手を骨折したホルヘ・マルティン（アプリリア）だ。またトラックハウスのラウル・フェルナンデスも、前戦インドネシアGPで骨折した右手指の状態が悪いことから、決勝は欠場することが決まった。

マルティンは橈骨骨折が明らかになっており、尺骨の遠位端にも骨折の疑いがあるためさらに検査を行なう予定だ。

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フェルナンデスはこのまま次戦の舞台マレーシアへと移動し、メディカルチェックを経て次戦に出走できるかを改めて判断することとなる。

またオーストラリアGP初日の段階で、ルカ・マリーニ（ホンダ）もウイルス感染によって欠場することが発表されている。この結果、オーストラリアGP決勝はフル参戦ライダーが6名も欠場する事態となってしまった。

マルティン、フェルナンデスの欠場によってスターティンググリッドには繰り上がりが発生。小椋藍（トラックハウス）は10番グリッドからスタートする。今季は欠場者が出る状況が常態化しており、小椋も夏休み明けには手の骨折で2戦を欠場。前戦インドネシアGPでの転倒でも右手小指を骨折し、満身創痍の状態で出場を続けている。

全18名で争われるオーストラリアGP決勝のスターティンググリッドは以下の通りだ。

2026 オーストラリアGP決勝スターティンググリッド

Cla Rider # Bike Time 1 M. MarquezDucati Team 93 Ducati

1'34.203

2 A. MarquezGresini Racing 73 Ducati

+1.494

1'35.697

3 J. ZarcoTeam LCR 5 Honda

+1.503

1'35.706

4 J. MillerPramac Racing 43 Yamaha

+1.781

1'35.984

5 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 37 KTM

+2.297

1'36.500

6 F. Di GiannantonioTeam VR46 49 Ducati

+2.303

1'36.506

7 M. BezzecchiAprilia Racing Team 72 Aprilia

+2.317

1'36.520

8 D. MoreiraTeam LCR 11 Honda

+3.681

1'37.884

9 E. BastianiniTech 3 23 KTM

+4.444

1'38.647

10 A. OguraTrackhouse Racing Team 79 Aprilia

+5.186

1'39.389

11 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 KTM

+1.793

1'35.996

12 I. LecuonaGresini Racing 27 Ducati

+2.093

1'36.296

13 M. ViñalesTech 3 12 KTM

+2.484

1'36.687

14 F. BagnaiaDucati Team 63 Ducati

+2.556

1'36.759

15 A. FernandezPramac Racing 47 Yamaha

+2.575

1'36.778

16 A. RinsYamaha Factory Racing 42 Yamaha

+2.708

1'36.911

17 F. QuartararoYamaha Factory Racing 20 Yamaha

+3.037

1'37.240

18 F. MorbidelliTeam VR46 21 Ducati

+3.701

1'37.904

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