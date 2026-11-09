MotoGP カタールGP

今季6勝目のベッツェッキ、カタールGPの独走に「良い仕事ができた」タイトル争いほぼ脱落もシーズンには満足

アプリリアのマルコ・ベッツェッキは優勝したMotoGPカタールGPは完全にコントロールできたレースだったという。

Matteo Nugnes

公開日時: 2026/11/09 23:11

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

写真：: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

MotoGP第20戦カタールGPの決勝レースは、アプリリアのマルコ・ベッツェッキが独走勝利を達成。今季6勝目を挙げたベッツェッキは、レースに関しては自分のコントロール下にあり余裕があったと語った。

スプリントレースではマルク・マルケス（ドゥカティ）との接触で転倒リタイアに終わったベッツェッキだが、スプリント後はその件の論争からは距離を置き、決勝に向けて集中していた。

決勝ではポールポジションから好スタートを切り、先頭を快走。ライバルに付け入る隙は一度も与えず、独走体制を築いて勝利してみせた。そしてベッツェッキは決勝では余裕を持って走る事ができていたという。

「ほとんど自分でコントロールできていた。もちろん、最初の数周は集団を早く引き離すために少しプッシュした。でも、その後はレースをマネジメントすることに徹していた」

レース後、ベッツェッキはSky Sport MotoGPに対しそう語った。

「ここではフロントもリヤもタイヤの摩耗が激しく、厳しい状況になるから、無理をしすぎるわけにはいかなかった」

「自分の力をすべて出し切ろうとしたのは、重要だと思ったいくつかの場面だけだった。すべてが順調に進んだし、とても満足している」

カタールGPではレース後には、身体的に消耗しきった様子のライダーも何人か見られた。しかし、ベッツェッキは今回のレースがいつも以上に厳しかったとは考えていない。

「問題なかったよ。暑すぎることもなかったし、夜は快適だからね。それに、マシンに乗っていて良いフィーリングがあれば、身体的にもそれほど力を使わずに済む。それだけのことだ。まあ、いつもと大体同じだよ。結局のところ、レースはどれも厳しいものだからね」

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

カタールGPを終えた時点で、ベッツェッキはランキング首位のマルケスに74ポイント差となっている。計算上は残り2戦でベッツェッキが逆転できる可能性は残されている状況だ。

とはいえマルケスが2連続ノーポイント、ベッツェッキが2連勝という条件は事実上不可能なミッションだと彼も理解している。

シーズン序盤の好調な滑り出しからジェットコースターのような1年を過ごしてきたベッツェッキ。彼はシーズン序盤に「ミスが少し多かったとしても、重要な選手のひとりとして戦える今季のようなシーズンを送れるなら、受け入れるか？」という質問に対し、イエスと答えた。

「結論として、僕の今季の目標は可能な限り良いスタートを切ることだった。昨年はシーズン前半を通して苦しんだから、今季は良いスタートを切りたかった。そして、実際に非常に良いスタートを切ることができた」

「確かにシーズン中盤には、いくつかのレースで、理由はさまざまだったけど、期待していたような結果にならなかった。負傷も影響した部分もある」

「でも、その後は再び何度も表彰台を争えるようになったし、インドネシアで再び勝つことができて、今日もまた勝てた。だから、ここまでは素晴らしいシーズンになっている。確かに、スプリントはどちらかといえば僕の弱点だった。でも、それもすべて経験だ。あらゆることが学びや成長につながる。だから、間違いなく今季のようなシーズンを受け入れていたと思う」

なおベッツェッキはスプリントにおけるミスがランキングに響いていることを認めている。しかしスプリントを無くせ、とは考えておらず、自らが改善していく必要があると語った。

「スプリントをなくすよりも、スプリントでの走りを改善することに賛成するよ。結局、他のライダーたちはうまくやっているわけだから、僕も同じようにしなければならない」

「実際、スプリントでも7回表彰台に上がっているし、良いスプリントもいくつかあった。問題は、小さなミスをたくさん犯してしまったことだ。昨日の件は少し不運な出来事でもあったから別としても、小さなミスが多く、ちょっとした不運も何度もあった。だから、こうした細かい部分を修正していかなければならない」

「でも、ひとまず今日は良い仕事ができた。勝利を楽しんで、家に帰って休み、それからポルティマオに戻ってくるよ」

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