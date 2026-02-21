MotoGPブリーラムテスト初日｜アレックス・マルケスが最速マーク。兄マルクは2度転倒……ヤマハ下位に沈む

MotoGPのプレシーズンテストが、2月21日からタイ・ブリーラムのチャーン・インターナショナル・サーキットで始まった。初日に最速タイムを記録したのは、グレシーニのアレックス・マルケスだった。

2月上旬に行なわれたセパンテストから2週間。MotoGPの開幕前最後のテストとなるブリーラムテストがスタートした。

今回のテストでは、負傷によってセパンテストを欠場していたホルヘ・マルティン（アプリリア）が復帰。またセパンテスト1日目の転倒で怪我を負い、プログラムを早期に終了させたファビオ・クアルタラロ（ヤマハ）も復帰を果たした。一方で怪我からの回復に専念しているフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）は欠場……彼は開幕戦タイGPの欠場も発表済みだ。

気温31度と東南アジアらしい暑い気温の中セッションはスタート。そして序盤から正午にかけて転倒者が何人か出た。

最初に転んだのは昨年王者に返り咲いたマルク・マルケス（ドゥカティ）。その後は直ぐに走行に復帰したが、マルケスは正午過ぎに2度目の転倒を喫してしまった。

また小椋藍（トラックハウス）とジャック・ミラー（プラマック）もこの時間帯にそれぞれ転倒。また午前セッションの終了直前にはマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）も転倒を喫している。

テストはドゥカティ勢が上位のタイムを刻む形で始まった。開始1時間時点では1分30秒637を記録したマルク・マルケスが首位。以下フランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）、ベッツェッキ、ルカ・マリーニ（ホンダ）、アレックス・マルケスというトップ5だった。

午後セッションではドゥカティ、アプリリアに加え、KTM勢が上位のタイムをマーク。ベッツェッキがタイムシートのトップを占める時間が長かったが、アレックス・マルケスがそれを超える1分29秒262をマークし、テスト1日目最速となった。

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

なおドゥカティ勢はファクトリーチームのふたりを始めとして、陣営のライダー総出でエアロダイナミクスのテストを実施。2024年型や2025年に使用したバージョンを含め、今季のカウルの仕様をどれにするか決定する作業に集中していた。

初日の2番手となったのは、そのドゥカティのマルク・マルケス。兄弟で1-2を占めた格好だ。3番手にはフランコ・モルビデリ（VR46）が続いた。



4番手にはアプリリアのベッツェッキが続いた。アプリリアはセパンテストでも試したパーツを、ここブリーラムで再びテストすることに時間を割いた。なお小椋は最終的に14番手でテストを終えた。

ホンダ勢はヨハン・ザルコ（LCR）が5番手、ファクトリーチームのジョアン・ミルも7番手と、トップ10以内に入った。ザルコは4番手のベッツェッキまで0.005秒と僅差で、今年のホンダのポテンシャルの高さの一端を示したと言えそうだ。

KTM陣営はマーベリック・ビニャーレス（テック3）とブラッド・ビンダー（KTM）がトップ10入り。陣営の4人は引き続きエアロダイナミクスの仕様違いをテストしていた。

苦しんだのはヤマハだ。今年からV4エンジンに切り替えたヤマハだが、陣営最速のミラーですら17番手だった。エースのファビオ・クアルタラロ（18番手）はコース上で首を振り、落胆した様子も見られていた。

なおWSBKからMotoGPに転向したトプラク・ラズガットリオグル（プラマック）は、依然としてMotoGPマシンへの適応に苦しんでいるようで、最終的なタイムはトップから2.3秒差の21番手に終わった。