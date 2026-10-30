MotoGP マレーシアGP

ジャンアントニオ、王座争いマルケスの手助けはしない？ 「自分とVR46のために最高の結果を持ち帰る必要がある」

ファビオ・ディ・ジャンアントニオは、同じドゥカティ陣営でタイトル争いを繰り広げているマルク・マルケスを手助けするつもりはない様子だ。

Francesco Corghi

公開日時: 2026/10/30 2:59

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Qian Jun / MB Media via Getty Images

MotoGPの2026年タイトル争いは接戦で終盤戦を迎えている。ドゥカティのマルク・マルケスが僅差で首位となっているが、同陣営のファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）はマルケスを手助けするつもりはなさそうだ。

今季のタイトル争いはマルケスとアプリリア勢による戦いが繰り広げられている。マレーシアGPを迎えた時点では、マルケスが10ポイント差で首位となっており、アプリリアのホルヘ・マルティン、マルコ・ベッツェッキが続いている。

そして接戦であることからメーカーから陣営ライダーへのオーダーが出されるのではないかという指摘もあった。しかしジャンアントニオは少なくとも現時点ではマルケスを手助けする意思は薄いようだ。なおジャンアントニオは来季KTMへの移籍が決まっている。

「セパンはバランスのとれた素晴らしいコースだ。冬季テストで感じられた良い感触を取り戻せればと思っている。決勝では自分の実力を示せればいいね」

ジャンアントニオはマレーシアGPを前にそう語った。

「テストではマシンの感触はとても良かったから、今回は同じくらい強い走りを見せたいところだ。でも不確定な要素もある。テスト時とはタイヤの種類も違っているし、F1が走ったことで路面に凹凸が生じているかもしれない」

「アプリリアとドゥカティ、そしてそのライダーたちがいい仕事をしてきたのは明らかだ。実際、彼らがタイトルを争っているわけで、コースがどっちに有利かという話にはもはや意味が無いと思う」

「マルケスを助けるのか？ と言われても、僕は自分のチャンピオンシップに集中しているんだ。自分にできる最高の仕事をしたいと思っている。僕はこの（VR46の）黄色の服を着て、黄色いカラーのマシンに乗っている。それが僕にとって大事なことだ。ランキングでも3位か4位で終えるチャンスは残っているし、自分自身とチームのためにできうる最高の結果を持ち帰るのに集中する必要がある」

「簡単じゃないことはわかっている。そういった目標を達成するためには今後数戦で相当頑張らなくちゃいけないだろう。でも、何が起こるかはわからないし、僕らは戦うためにここにいるんだからね」

なおジャンアントニオは序盤戦こそマルケスと競り合い、上回ることも多かったが、マルケスがイタリアGPで怪我の治療から復帰して以降、決勝でマルケスを上回る順位を記録したのは11戦中3回に留まっている。

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