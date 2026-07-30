F1とMotoGPがついに共演？　リバティ・メディア、F1アメリカGPでMotoGPのデモラン計画を検討中か

多くのモータースポーツファンが長年抱いてきた夢――F1とMotoGPが同じレース週末に同じ舞台で開催されること――が、現実のものに一歩近づいたのかもしれない。

Motorsport.comが入手した情報によると、両選手権の商業権を保有するリバティ・メディアは、10月末にサーキット・オブ・ジ・アメリカズで開催予定のアメリカGPにMotoGPマシンを投入する可能性を検討しているとのことだ。

この企画の趣旨は、F1開催週末のどこかの時点でMotoGPバイクがデモ走行を複数回行なうことで、オースティンの観客にMotoGPを間近で体験する機会を提供するというものだ。

このイベントはフィリップアイランドで開催されるオーストラリアGPと日程が重なるため、現役のMotoGPライダーは参加できない。その代わり、デモランにはMotoGPショーバイクが使用される予定だ。これは、現行または旧仕様のMotoGPプロトタイプをベースにした、実際に走行可能な展示用マシンである。

Race start Photo by: MotoGP

初期案では、各メーカーやチームにゆかりのある元ライダーがマシンを走らせる構想がなされていたが、その詳細はまだ最終決定には至っていない。

MotoGPの商業・プロモーション活動を統括するMotoGP スポーツ・エンターテインメント・グループ（MotoGP SEG）は、この企画への参加意向を確認するため、すでに各メーカーとの協議を開始している。

このイベントは、MotoGPがアメリカでの存在感を高めるための戦略において重要なマーケティング施策と位置付けられている。

一方で、まだ解決すべき課題も残っている。それは、マシンの輸送費や運営スタッフの派遣など、物流にかかる費用を誰が負担するのかという点だ。

これまでは、多くのチームがMotoGPカラーリングを施した市販車をプロモーションイベントで使用してきた。しかし、選手権プロモーターと各チームの間で新たに締結された契約には、展示イベントなどで使用できる完全稼働状態のMotoGPプロトタイプバイクを各チームが維持することが盛り込まれている。

MotoGP SEGと各メーカーは現在も細部を詰める協議を続けているが、双方ともこの企画を、MotoGPが重点市場の一つと位置付けるアメリカでファン層を拡大する絶好の機会として前向きに捉えている。

また、リバティ・メディアによるドルナ・スポーツの買収完了後、パドック内ではF1とMotoGPを同じイベントで開催する可能性についてもさまざまな憶測が飛び交っている。

Motorsport.comの取材によれば、そうした構想について経営陣レベルで実際に話し合いが行なわれたことは事実だという。ただし、近い将来にF1とMotoGPの合同グランプリを開催する具体的な計画は、現時点では存在しないとされている。