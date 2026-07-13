フェルナンデス、チームメイトの小椋に敗れ3位も満足「嬉しい結果。ラスト3周は本当に苦しくて限界だった」

トラックハウスのラウル・フェルナンデスはMotoGPドイツGPの決勝を3位フィニッシュ。好結果を得たものの、実は身体に痛みを抱えていて、終盤は限界に達していたのだという。

フェルナンデスは予選4番手から好スタートを決めると、マルク・マルケス（ドゥカティ）、アレックス・マルケス（グレシーニ）に続く3番手へ浮上し、チームメイトの小椋藍を抑えて走行した。

アレックス・マルケスが転倒したこともあり2番手となったフェルナンデスだったが、トップのマルク・マルケスに仕掛けるだけのペースはなく、むしろレース後半に小椋の追い上げを許してしまった。そして小椋に抜かれ、フェルナンデスは3位でフィニッシュ。とはいえオランダGPから連続表彰台となった。

「本当にうれしい。ザクセンリンクで、それもMotoGPで表彰台に立てるなんて思ってもいなかった。ここはマルク・マルケスのサーキットだからね」とフェルナンデスはレース後にMotoGP公式に語ったが、かなり身体的に厳しいコンディションだったことを明かした。

「今日はとても大切な人のことを考えていた。僕の理学療法士であるエドゥについてだ。昨日はバイクでちょっとした瞬間があって背中が完全に動かなくなってしまったんだ。そして最後の3周は本当に苦しくて限界だった。だから彼には心から感謝したい」

おそらくフェルナンデスは、日本で言うぎっくり腰もしくは背中の張りのような症状に悩まされていたということだろう。フェルナンデスはDAZNに対して更に詳しく語っており、理学療法士の助けがなければバイクに乗れていなかっただろうと説明した。

「まず何より、今は理学療法士のエドゥと、サーキットでサポートしてくれたメディカルスタッフのみんなのことしか頭にない。彼らがいなければ、昨日も今日もバイクには乗れなかった」

「昨日のFP2で少し危ない場面があって、その瞬間の動きで背中全体が動かせなくなってしまった。過密日程（11週間で8戦）で、精神的なプレッシャーも大きかった。その積み重ねが原因だったと思う」

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

「これだけ長い時間、マルクの走りを間近で見ることができたのは本当に良かったと思う。今週末は彼が完全に支配していた」

「チームと家族にも感謝したい。彼らは僕を支えてくれる存在だ。すべてが明確ではない状況でも、チームは必要なものをすべて与えてくれた。そして、これまでザクセンリンクでは縁のなかった表彰台を獲得できて本当にうれしい」

そしてフェルナンデスは小椋とのチームメイト対決について、さらにこう付け加えた。

「彼はレース終盤が本当に強い。一方で僕たちは序盤が武器だ」

「正直に言えば、この数戦の状況は僕にとって簡単ではなかった。将来のこともあって、シーズン前半はずっとプレッシャーを感じていた。そのストレスが今回の背中の問題にもつながったのかもしれない」

「考えないようにしていても、頭の片隅にはずっとあるものなんだ。もちろん言い訳ではないけれど、その問題が解決したことで、この3週間は気持ちも楽になると思う」

「サマーブレイク明けには、小椋ともっと戦えるようになりたい。ただ、彼は本当にタイヤをうまく使うから簡単ではない。僕たちもさらに努力しなければいけないだろう」

なおトラックハウスとは2年契約を締結して夏休み入りするのかという問いに対しては直接的には答えなかったが、フェルナンデスは笑顔でこう語った。

「正直、マルクやホルヘ・マルティン（アプリリア）、マルコ・ベッツェッキ（アプリリア）のようなファクトリーライダーたちとタイトルを争うのは本当に難しいと思っている」

「それでも、数字の上で可能性が残っている限りは戦い続けるつもりだ」

「子どもの頃からの夢だったタイトル争いが現実になるかもしれないと思えるだけでも、大きな意味があることなんだ。この数週間はもっとハードに取り組む必要がある。僕たちにとっては“ミニ・プレシーズン”になるだろう」