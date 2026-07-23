中上貴晶、日本GPで同郷対決の可能性は？　「小椋は本当に成長している。同レベルになれるかはわからない」

10月初旬に開催されるMotoGP第16戦日本GPにホンダ（HRC）開発ライダーの中上貴晶がワイルドカード参戦することが決まった。ルール改正もありこれが最後となりそうな母国でのレースに向け、中上が意気込みを語った。

2024年限りでMotoGPを引退した中上。引退後は開発ライダーとしてホンダのMotoGPマシンを強くするための仕事に就くと、2025年は代役参戦と日本GPでのワイルドカード参戦も行なった。

2026年の中上は2027年に導入される新レギュレーションの850cc版のマシン開発に専念しており代役参戦はなかった。そうした中、日本GPでは“今年は数えるほどしか乗っていない”と彼が語る現行1000ccマシンでワイルドカード参戦することになったことで、意識を切り替える必要があると中上は語る。

「来年からはワイルドカード参戦ができないルールになるので、今年日本GPでレースができることはすごく嬉しいです」

宇都宮ライトラインとRC213V-sの並走イベントでメディアの取材に応えた中上は、そう語った。

「自分は非常に濃い内容のテストをさせてもらっていて、ほぼ来季に向けた850ccのテストがメインになっています。ホンダさんからは“勝負できるバイクを頼む”と、かなり前からお願いされていて、かなりプレッシャーのある中でのテストになっています」

「そういった環境の中、ワイルドカードで日本GPを走るというのは、乗っているバイクもタイヤも変わるので、自分自身としても切り替えていく必要があります」

「事前テストを設けてもらっているので、短い時間の中でもしっかりパフォーマンスが出せる準備をしていきたいですね。ただ参戦する、ただ日本GPで台数を増やすために出るわけではないですからね。出るからにはレギュレーションが変わる最後の1000ccで思い切りのびのびと走りつつ、いいパフォーマンスを見せたいです」

日本人ライダーという面では、アプリリア陣営トラックハウスの小椋藍が今季大きな話題となっている。中上の引退した翌年からデビューした小椋は、今年のオランダGPで初優勝を達成し、ランキング2番手で前半戦を折り返すなど大活躍だ。

中上はタイトルを争う小椋が見せるパフォーマンスを絶賛しており、日本人対決というよりも、日本GPではチャンスがあれば一緒に走りたいと語った。

「小椋選手は絶好調ですからね。ブルノテストの前に、ホンダさんに頼んでチェコGPのレースウィーク全体をパドックで過ごさせてもらったんですけど、（小椋は）昨年から本当に何段もレベルを上げています」

「強烈なレースペースを持っている彼と一緒に走ることができれば嬉しいですけど、自分が同じレベルに達することができるかは正直わからないです」

「来年はワイルドカード制度が無いので、最後のワイルドカードになるかもしれない点も考えると、小椋選手とは本当に少しでもチャンスがあれば一緒に走れればというのが僕の正直な気持ちです」