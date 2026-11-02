MotoGP マレーシアGP

10度目タイトルに向け王手のマルク・マルケス「何が起こるかわからない。集中し続けないと」

MotoGPマレーシアGP決勝を制したマルク・マルケスは、次戦でタイトル確定のチャンスを得たが、残り3戦も変わらずに集中を保っていきたいと語った。

Matteo Nugnes

公開日時: 2026/11/02 3:04

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ドゥカティのマルク・マルケスはMotoGPマレーシアGPで勝利したことによって、次戦カタールGPでタイトル決定のチャンスが生じた。マルケスはその次戦以降に向けても、集中を保っていきたいと話す。

予選では2番手となったマルケスは、決勝がスタートするとターン1で弟アレックス・マルケス（グレシーニ）を抜いて先頭に浮上。序盤こそライバルがすぐ後ろに続いていたが、徐々にペースを上げていき、独走状態を確立した。

最終的には4秒という大差をつけて優勝したマルケスは、ランキングのリードを44ポイント差に拡大。次戦カタールGPで今季タイトル確定の最初のチャンスを迎えることとなった。次戦でランキング2番手以下との差を74ポイント以上に広げれば今季の戴冠が決まる。

マルケスは次戦に向けても集中を保っていく必要があると語る。

「残り3戦になったけど、チャンピオンシップでは何が起こるかわからない展開が続いてきたし、この先も重要な局面が待ち構えている」と、マルケスはSky Sportに語った。

「スプリントレースと決勝があって、予測がつかない。だからこそ集中し続ける必要があるんだ」

「タイトル争いのリードは少し広げることができたし、特にこの数戦強さを発揮していたマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）との差を広げられたのは重要だね。でもこの先も集中していくよ」

マルケスはマレーシアGPでは1周目のスタート直後、弟アレックスに一瞬先行を許す場面があったが、これはタイヤに負荷をかけないためだったという。

「1周目のターン3でタイヤをいじめてしまうと、そこが一番の消耗ポイントになるんだ。誰かにアタックされる可能性は考えていたけど、僕としてはターン9で反撃しようと思っていた。それが戦略だった」

「1周目のあのポイントを上手く切り抜けるのが凄く大事だというのは分かっていたことだ。そして最終的には、リヤタイヤの状態が良かったことで、最後まで良いペースを維持して走ることができた」

また圧倒的なレースを見せたことで、今季序盤から抱えてきた身体的な問題の影響は小さくなっているのではないかと質問されると、マルケスはそれを「適応」だと語った。

「心肺機能への負荷がかかるレースだと、調子は悪くない。一番苦しいのは筋肉への負荷が大きいレースなんだ」

「でもチャンピオンシップを争う中で出るアドレナリンが、僕を動かしている。それ以外の面ではリハビリが進んだと言うより、常に適応し続けてきたと言ったほうがいいだろう」

MotoGPの次戦カタールGPだが、中東情勢が不安視される中での開催については多くのライダーが反対姿勢を見せている。マルケスも強固な反対姿勢を見せてきたライダーだが、戴冠のチャンスを迎えたことで走らざるを得ないと言える状況にも追い込まれた。

「今は論争に深入りするときじゃない」と、マルケスは言う。

「僕は集中を維持して、カタール、ポルトガルそしてバレンシアに100％の力を出すことに専念したい。無駄に消耗するだけの諍いに巻き込まれたくない」

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