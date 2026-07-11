マルケス、得意のドイツGPで首位発進も「自然と速く走れるだけ」レースペースには改善の余地あり？
MotoGPドイツGP初日をトップで終えたドゥカティのマルク・マルケスだが、結果には完全に満足していなかったようだ。
写真：: Gold and Goose / Motorsport Images
ドゥカティのマルク・マルケスはMotoGPドイツGPを前に、簡単な週末にはならないだろうと警告していた。ただし、2週間前のアッセンでは転倒して怪我をしないことだけが目標だったため、今回はそれよりもアグレッシブに走るつもりだと語った。
マルケスにとって、ザクセンリンクは最高峰クラスのMotoGPで9勝、合計で12回の優勝を飾っている、まさに庭と言っていいサーキットだ。
そんなサーキットでのレースを前に、マルケスはあまり楽観視していない様子だったものの、プラクティスを最速で終えるなど、さすがの速さを見せた。しかし本人はこの結果には完全には満足していないようだ。
「嘘はついていないよ。もっとアグレッシブな走りをするとすでに言っていたしね」
「トップに立てたのは事実だけど、自分が理想としていた形ではなかった。いくつか改善しなければならない点がある。でも、全体としてはかなりいい状態だ」
ただ、マルケスはFP1の序盤、ターン3でいきなり転倒を喫しており、決して順調なスタートではなかった。幸い、大きな怪我には至らなかった。
このコーナーには大きなバンプがあり、Moto3やMoto2クラスでも転倒が発生していた。
「僕が転倒した場所にはバンプがあった。Moto2やMoto3の転倒は確認していなかったしね。それに、ターン3のバンプはちょうど理想的なレーシングライン上にある」
「新しいものがあると、真っ先に試すのは僕だからね。バンプも含めて」と冗談を飛ばしたマルケスは、「来年までには修正されると聞いている」と明かした。
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
マルケスは昨年のドイツGPで決勝だけでなくスプリントも制しており、37ポイントを稼いだ。そのため今年も優勝の最有力候補だと見られている。
しかし本人は、それにこだわっていないようだ。マルケスはレジェンドテニス選手のラファエル・ナダルが、全仏オープンで圧倒的なパフォーマンスを見せていることを例に挙げた。
「ここが特別に得意なサーキットという意識はない。良くも悪くも影響は受けない。このコースは自分に合っていて、自然と速く走れるだけだ」
「ナダルがローラン・ギャロス（全仏オープン）で戦うようなものかな。勝てなければ、それ自体がニュースになる」
一発の速さではマルケスが最速だったものの、彼は現状レースペースではファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）を高く評価しているようだ。
「現時点で一番レースペースがあるのはディッジャ（ディ・ジャンアントニオ）だ。いいことは、自分もプッシュすればタイムを出せるということ。明日、自分がどの位置にいて、ほかのみんながどこにいるのか見てみよう」
前戦オランダGPでは、事前の告知なくスタート時のフロントライドハイトデバイスが使用禁止となり、その危険性について強く批判していたマルケスだが、今回はより穏やかな姿勢を見せた。
「ここではスタートはアッセンほど重要ではないからね」
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