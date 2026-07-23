ホンダの2027新MotoGPマシン、開発順調！「現時点ではかなり良い感じに仕上がっている」開発ライダーの中上貴晶が明かす

MotoGPは2027年にテクニカルレギュレーションの変更を控えており、来シーズンは現行の1000ccよりも小さな850ccエンジンを搭載した新世代のMotoGPマシンが導入される。

ホンダ（HRC）の開発ライダーとして2026年は新世代マシンの開発に集中しているのが中上貴晶だが、彼によると現時点で開発はかなり順調に進んでいるという。

中上は850ccマシンの開発に際してはホンダ側から“勝てるマシン”、“勝負できるマシン”とすることを求められる非常にプレッシャーのかかるテストとなっていると明かしているが、それに応えられる良い進捗となっていると語った。

「今の時点では、かなり良い仕上がりになっていると感じています」

宇都宮のライトラインとの並走イベントに出演した中上は、新世代マシンの開発状況について尋ねられると、そう答えた。

「もちろん言えるところは限られています。今は開発もアレイシ（エスパルガロ／ホンダのテストライダー）が怪我で離脱して自分がメインでやっているんですが、最初からパフォーマンスは高いというのは感じていました。そしてテストを重ねるごとにバイクの仕上がりはかなり良くなってきていて、手応えもすごく感じています」

「もちろんまだ時間は残っていますし、テストも何回か予定されています。ヨーロッパだったりアジアだったりを含めて、来季開幕までかなりのテスト項目があるんですが、現時点でもかなりパフォーマンスは出せています」

ただ来シーズンに向けて心配な点もある。これまで各メーカーに認められてきたワイルドカード参戦（優遇措置のランクによっては無し）が、2027年シーズンからは無くなってしまうのだ。

テストライダーがワイルドカード参戦して実戦データを集めることはマシン改善に役立ってきたと中上も認めており、来シーズンからそれが不可能となる点については思うところがあるという。

「開発ライダーがレースウィークに参加するメリットはもちろんあります。テストだけではわからない、レースに出てこその部分がやはりあるので」

「テストでは単独走行が多いですが、（ワイルドカードでは）誰かの後ろを走ったときだとか、タイヤの温度とか、風の抵抗だったり、重要な役割がありました」

「それが来季からワイルドカードが無くなるというのは、テストライダーとしては『どうかな……』という思いが正直ありますね」

「何回かレースに出て、実際のマシンパフォーマンスを確かめ、テストに落とし込んでいける部分はたくさんありましたから残念です」

なお日本GPのある終盤戦に向けてホンダはマシンにアップデートを加えていくことを計画しているようで、そこでは850ccマシンが持っている“旨味”を取り入れていく予定だという。

「大きなモノではないですが、終盤戦に向けてアップデートすると聞いています」と、中上は言う。

「自分が今テストして、850ccの旨味を少しでも1000ccに取り入れようというアイデアも出ているので、それが上手くハマれば1000ccの最後に良い形でアップデートして、レギュラーライダーにも結果も含めて気持ちよく走ってもらえるんじゃないかと思っています」