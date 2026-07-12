小椋藍、ドイツGPのスプリントで4位……ドゥカティ勢3台に敵わずも、決勝には自信「明日はもっとよくなる余地がある」

MotoGPドイツGPのスプリントレースで、小椋藍（トラックハウス）は4位に入った。1-2フィニッシュを決めたマルケス兄弟、そしてVR46のファビオ・ディ・ジャンアントニオには及ばなかったが、決勝レースではその差を埋めることを目指している。

小椋は、口に出す言葉のひとつひとつを吟味する。スプリントレースの後の彼もそうだった。明言はしなかったものの、短いスプリントレースは彼が本来得意とするところではない。彼の特技は、レース後半のためにタイヤを温存することであり、走行距離が2倍となる決勝レースで、表彰台を獲得することを目指している。

スプリントレースで表彰台に上がるために足りなかったモノは何か？ そう尋ねると、小椋はひと言こう語った。

「スピードです」

「今日はベストでした。明日はもっと良くなる余地があると思っています」

スタート直後、小椋は一時はディ・ジャンアントニオを抜き3番手に上がった。その要因について尋ねられると、小椋はこう語った。

「ディッジャ（ディ・ジャンアントニオ）のスタートが単純に遅かっただけだと思います。『このライダーの後ろにいたら、タイムロスになる』と思っていたんですが、結局また抜かれてしまいました。彼の方が速かったんです」

小椋曰く、特にセクター3で苦労しており、その理由を解明しなければいけないという。そしてレース終盤の強さに定評がある小椋だが、スプリントでは上位3人の方が余裕があるように感じていたようだ。

「予選の結果には、すごく満足しています。5番手になれるなんて思っていませんでした。今週末はずっと7番手とか8番手だったので、この結果は重要でした。1周ですべてをうまくまとめることができたんですから。だからそこは、成長できたと思います」

「僕にできることは、タイヤに過度な負荷をかねないようにすることです。同時に速いペースを維持しなければいけません」

「努力はしたんですが、十分じゃありませんでした。僕よりも前でフィニッシュした3人は、少し余裕があったみたいです」

ただ距離が長くなる決勝では、ドゥカティに勝てる可能性も十分にあると考えている。

決勝でもドゥカティの方が速いと思うかと尋ねられると、小椋はこう語った。

「僕はそうは思いません。今日はマルクとアレックス（のマルケス兄弟）とディッジャの方が、僕より速かったですけどね」