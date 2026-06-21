「皆が喜んでくれてもっと嬉しくなった」小椋藍、スプリント初表彰台を味わう。スタートミスが勝利奪った？
MotoGPチェコGPで初のスプリントレース表彰台となった小椋藍は、スタートのミスが2位の要因になったと話しつつも、好結果を喜んだ。
Ai Ogura, Trackhouse Racing
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
MotoGP第9戦チェコGPスプリントレースでは、トラックハウスの小椋藍が2位を獲得。小椋としては初のスプリントレース表彰台であり、好結果を喜んだ。
小椋はMotoGP2年目の今年、フランスGP決勝で3位となり初表彰台を達成した。そしてチェコGPではこれまで小椋が課題としてきた予選アタックでも好調で、並み居るライバルを抑えて初のポールポジションを獲得した。
スプリントレースではスタートで3番グリッドのフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）に先行を許してしまい、そこからレース全体を2番手で走行。終盤はバニャイヤに迫ったものの、オーバーテイクまでは至らず、2位フィニッシュとなった。
「皆が喜んでくれたのが嬉しいです。レース後に皆のそういう様子を見て、もっと嬉しくなりました」
小椋は2位という結果について、MotoGP.comに対しそう語った。
「だから間違いなく良い1日でした。特に予選は、この数戦で足りなかった部分でもあったので。今日は皆にとって本当に嬉しい1日でした」
今回トップ3を争ったバニャイヤ、小椋、マルク・マルケス（ドゥカティ）の3人の中で小椋だけがリヤにミディアムタイヤを使用していた。小椋はこのチョイスがスプリント優勝を目指す妨げになったわけではないとメディアに語った。
Ai Ogura, Trackhouse Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
「リヤタイヤは上手く機能してくれていました。フロントをプッシュしすぎたようにも思いますし、終盤はもっとリヤを活かしたかったですね。明日、また挑戦していきたいです」
「いずれにしても、ミディアムタイヤを選んだことが2位に終わった理由だとは思っていません。ソフトタイヤでも結果は変わらなかったでしょう。なので今回のチョイスには満足していますし、悔いはありません。結局のところ、僕はペッコにアタックできなくて、彼のミスを待つしかなかったんです」
「スタートのミスが全てでした。フリー走行後の練習では上手くいっていたんですが、スプリントではうまくいきませんでした。でも何故なのかはわかっています」
そして小椋は決勝に向けては、まだ修正すべき部分があると話した。
「決勝レースは長丁場になるので、それが僕らの助けになってくれればと思っています。ただ、より競争力を発揮するためには、いくつか修正すしなくちゃいけない部分もあります」
「チームと話し合って検討しますが、特にセクター2の改善を進めて、限界を超えてリスクを負いすぎないようにしたいですね」
「それから満足できていないのは、フロントエンドのフィーリングです。フィーリングが良くなかったんですが、そこはコンディション要因もあると思います。前のセッションからはバイクに手を加えてなかったですからね」
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